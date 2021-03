J. Budaj nepodporuje spoluspaľovanie biomasy s fosílnymi palivami

Bratislava 23. marca (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) nepodporuje spoluspaľovanie biomasy s fosílnymi palivami. Presadzuje využívanie biomasy, ktoré nebude na úkor ochrany lesov a ovzdušia. Požaduje tiež, aby sa zvyšky nekvalitného dreva spaľovali v zariadeniach podľa najlepších dostupných technológií.



Lesy s ich schopnosťou viazať oxid uhličitý nie sú a nesmú byť energetickou surovinou. "Pod rúškom" zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov sa vytvára tlak na spaľovanie slovenských lesov, uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Pri nastavovaní európskej a slovenskej legislatívy presadzuje pravidlo tzv. hodnoty za emisie. Označuje to za trvalo udržateľnú, zelenú investíciu.



Budaj zdôrazňuje, že je dôležité uvedomiť si závažnosť využívania alternatívnych zdrojov energie. Lesy sú jeden z najpodstatnejších suchozemských ekosystémov. Vďaka svojim ekostabilizačným vlastnostiam sú zdrojom biodiverzity a dôležitým prostriedkom pre adaptáciu na zmenu klímy.



"Neuvážené hospodárenie v lesoch a s ním spojená ťažba vytvára priestor na ich drancovanie, čo je v priamom rozpore s poslaním lesov – zachovávať rozmanitosť a všetky funkcie, ktoré lesy pre nás ľudí a naše životné prostredie plnia," uviedol Budaj. Dodal, že je povinnosťou ľudí uchrániť lesy pre ďalšie generácie aj pre samotné prežitie ľudstva na Zemi.



MŽP pripomína, že dosiahnutie uhlíkovej neutrality v SR nebude možné bez dekarbonizácie priemyslu a energetickej efektívnosti vo všetkých oblastiach výroby a spotreby energie. Kľúčom k dosiahnutiu klimatických cieľov je podľa rezortu využívanie energie z obnoviteľných zdrojov trvalo udržateľným spôsobom.



Poukazuje na to, že najväčším rizikom pri získavaní a využívaní biomasy je čistenie lesov od drevných zvyškov, nárast kamiónovej dopravy v dôsledku výroby paliva a následného rozvozu na veľké vzdialenosti či chemizácia pozemkov pri účelovom pestovaní rýchlorastúcich drevín.



Envirorezort v utorok usporiadal diskusiu na tému trvalo udržateľného využívania biomasy. Diskusia má pokračovať spoluprácou, ktorej cieľom bude zabrániť "biomasakru".



Na tému spaľovania biomasy upozornil europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko). Ten informoval, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spolupodpísal list európskej komisárke Mairead McGuinnessovej, v ktorom sa žiada, aby všetky formy tuhých, plynných a kvapalných bioenergetických palív boli vyhlásené za dlhodobo udržateľné zdroje energie. Upozorňuje, že v praxi to povedie k páleniu lesov.



Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že nepodporilo intenzívnejšie využívanie biomasy v teplárenstve, a teda väčší výrub a pálenie slovenských lesov. Vyjadrenia Hojsíka sa preto podľa rezortu nezakladajú na pravde. Slovensko sa podľa rezortu iba pridalo k iniciatíve, ktorej jediným cieľom je zjednotiť európsku legislatívu o investíciách do environmentálne udržateľných projektov so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie, tzv. RED2.