J. Budaj podnikne zákonné kroky, aby zachránil lesy, kde žije hlucháň

Bratislava 7. júla (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) deklaruje, že podnikne všetky zákonné kroky, aby zachránil slovenské lesy, kde žije hlucháň hôrny. Uviedol to v reakcii na žalobu, ktorú podala Európska komisia (EK) za ohrozenie neprijatia opatrení na záchranu hlucháňa. Iniciatíva My sme les upozorňuje, že SR má v súčasnosti menej ako 1000 jedincov hlucháňa hôrneho. Téme hlucháňa by sa mali venovať zainteresované ministerstvá na pracovnom stretnutí na envirorezorte. Následne sa uskutoční aj videokonferencia s EK, informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



MPRV uvádza, že EK vytýkala nesprávnu implementáciu smernice o biotopoch do právneho systému SR. Poukazovala aj na vykonávanie náhodnej ťažby v lokalitách NATURA 2000. Žaloba je v gescii Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a rezort pôdohospodárstva sa spolupodieľa na riešení problematiky v rozsahu svojich kompetencií, priblížil hovorca MPRV Daniel Hrežík.



"Problematika je podľa nášho názoru úplne a správne vyriešená poslednými novelizáciami zákonov o ochrane prírody a zákona o lesoch účinných od 1. januára 2020, pričom na týchto predpisoch pracovali oba rezorty v úzkej súčinnosti, a to najmä z dôvodu zabezpečenia súladu týchto zákonov, odstránenia vzájomných rozporov," hovorí Hrežík.



MPRV pripravilo úpravu súčasného programu rozvoja vidieka, ktorá umožňuje starostlivosť o lokality, kde sa hlucháň vyskytuje. Vypísanie výzvy sa predpokladá ešte v tomto roku, podotkol Hrežík s tým, že pôvodný termín bol pre pandémiu odložený.



Iniciatíva uviedla, že hlavnou príčinou úbytku biotopov hlucháňa je ich ničenie. Výmera súvislých prirodzených horských lesov klesla pod 50.000 hektárov. Pre ochranu zostávajúcich biotopov na neštátnych pozemkoch by mali štátne orgány začať realizovať schválený Program záchrany hlucháňa hôrneho, povedal Karol Kaliský z My sme les. Dodáva, že je potrebné prijať dlhodobé riešenia, lebo platnosť programu záchrany končí o dva roky.



Budaj rešpektuje rozhodnutie EK, ktorá podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za neprijatie opatrení na záchranu hlucháňa hôrneho.