Budaj: Prípadný odstrel medveďov už nebudú vykonávať poľovné združenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Vysoké Tatry 30. augusta (TASR) – Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) pripustil odstrely medveďov v prípadoch, keď príslušná odborná komisia identifikuje konkrétnych jedincov, ktoré stratili plachosť a stanú sa pre ľudí nebezpečnými. "" uviedol počas nedeľňajšej návštevy mesta Vysoké Tatry.Zároveň oznámil, že envirorezort prestane zverovať schválený odlov medveďov poľovným združeniam. Na starosti to bude mať špeciálny zásahový tím v rámci Štátnej ochrany prírody SR. "" vyhlásil. Lákanie šeliem rôznymi potravinami do blízkosti ľudských sídiel zo strany niektorých poľovníkov označil minister za trestnú činnosť s ohrozením obyvateľstva.Bezpečnosť ľudí považuje Budaj za prvoradú, čomu bude prispôsobená aj práca špecializovaného tímu štátnej ochrany prírody. Ten bude vyzbrojený novou technikou a muníciou schopnou aj farebného označovania zvierat. Tzv. synantropné medvede, ktoré sa dostávajú do blízkosti ľudí, budú monitorované.Problém výskytu medveďov v ľudských sídlach vo Vysokých Tatrách súvisí podľa ministra so stále nedostatočným zabezpečením odpadu. Uviedol, že veľká časť kontajnerov ostáva nechránená, a to napriek finančnej podpore z envirofondu a vládnej dotácie z minulosti. Vyhadzovanie množstva potravín, a k tomu ešte na nezabezpečených miestach, označil za pozvánku pre medvede, možné kolízie s nimi si tak človek spôsobuje sám. "" povedal po rokovaní so zástupcami samosprávy.Otázkou podľa neho je aj to, či návštevnosť turistov vo Vysokých Tatrách nie je už "za hranicou", za ďalší faktor považuje pestovanie energetických plodín v daných oblastiach, na ktoré si medvede navykli a prispievajú k rastu ich populácie. "povedal.