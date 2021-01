J. Budaj: SAŽP neposkytne dotáciu bývalému poradcovi premiéra

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) neposkytne bývalému poradcovi premiéra Igora Matoviča (OĽANO) Pavlovi Kalinskému a jeho občianskemu združeniu (OZ) Za lepšiu spoločnosť dotáciu. SAŽP sa rozhodla od zmluvy odstúpiť, pretože Kalinský si nesplnil svoju povinnosť informovať o vzniku potenciálneho konfliktu záujmov. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



Minister je rád, že riaditeľ SAŽP posúdil otázku vyplatenia dotácie. Povinnosťou žiadateľa dotácie podľa Budaja bolo oznámiť agentúre, že jeho status sa medzičasom zmenil, keďže o dotáciu žiadal v roku 2019. Ak aj niekto na ministerstve vedel, že Kalinský je poradcom premiéra, tak nemohol vedieť, že od roku 2019 prebieha proces dotácie jeho OZ. "Tam sú desiatky, ak nie stovky žiadostí. To je jeho psia povinnosť oznámiť SAŽP, že to, čo uviedol v žiadosti v roku 2019, sa zmenilo," poznamenal Budaj. Deklaroval, že Kalinského meno prvýkrát počul a videl ho, až keď sa o poskytnutí dotácie dozvedel z médií.



V súvislosti s dotáciou pokračuje aj audit na ministerstve životného prostredia. Rovnako pridelenie dotácie pre OZ rieši aj Úrad špeciálnej prokuratúry. Preverí, či nedošlo k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo niektorého z trestných činov korupcie.



"Je otázkou, aby si ministerstvo životného prostredia nastavilo pravidlá na to, aby sa nič takéto neopakovalo. Som presvedčený, že aj na Úrade vlády (ÚV) SR a iných ministerstvách je táto skutočnosť poučením," hovorí Budaj.



Občianske združenie Pre lepšiu spoločnosť malo dostať dve dotácie z eurofondov vo výške takmer 390.000 eur. Štatutár občianskeho združenia Pavol Kalinský odmietol spájanie úspešnosti projektov s jeho pôsobením na poste poradcu premiéra a zároveň oznámil, že končí spoluprácu s ÚV SR.