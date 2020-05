J. Budaj: Tender na rekonštrukciu gabčíkovských komôr prejde auditom

Bratislava 31. mája (TASR) - Verejná súťaž na obstarávanie modernizácie plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo nemusela byť v súlade so zákonom. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) pre takéto podozrenie vykoná rezortný audit v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Prípadom sa už podľa jeho slov zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní.



"Existujú dôvodné podozrenia, že súťaž na rekonštrukciu gabčíkovských komôr nemusela byť v súlade s legislatívou. Ak by to zaváňalo korupciou, nevyzeralo by to pravdepodobne inak. O štátnu zákazku mali záujem viaceré firmy. Jednu z nich, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku, vyradili ešte pred súťažou," tvrdí Budaj.



Za podozrivé považuje rezort aj okolnosti v personálnom obsadení vysokopostavených pozícií v štátnom podniku, pričom sa odvoláva na medializované informácie. Štátnu zákazku mala vyhrať firma Metrostav, ktorej bývalý manažér pracoval vo vodohospodárskom štátnom podniku, ktorý celý tender pripravoval.



"Vidím v tom konflikt záujmov. Využijem všetky zákonné nástroje, ktoré mám v rukách, aby som zistil, či bola súťaž férová," doplnil minister.