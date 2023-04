J. Budaj v kauze Petra K. vyzval na rešpektovanie politickej kultúry

Bratislava 16. apríla (TASR) – Prezumpcia neviny síce platí, no ľudia na najvyšších verejných postoch musia tiež rešpektovať politickú kultúru a brať do úvahy reputačné škody. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj v reakcii na kauzu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra K., ktorý sa mal podľa sudcu Špecializovaného trestného sudcu (ŠTS) dopustiť prečinu podplácania.



"Je to verejný činiteľ, ktorý reprezentuje štát, a to aj na najvyšších ekonomických fórach," upozornil Budaj s tým, čo môže kauza Petra K. znamenať nielen pre bankovú inštitúciu, ale aj krajinu ako takú.



Podpredseda strany Smer-SD a poslanec Národnej rady SR Juraj Blanár upozornil, že verdikt sudcu nie je právoplatný a o vine alebo nevine Petra K. rozhodne až súdny proces. Mieni preto, že súčasné prezentovanie kauzy naznačuje zámer akokoľvek medializovať tému. "V tomto čase je to práve preto, lebo vláda nedokáže riešiť bežné problémy ľudí," uviedol.



Obaja diskutujúci sa tiež v krátkosti vyjadrili k sobotňajšiemu (15. 4.) návrhu hnutia OĽANO, ktorým chce oslobodiť matky s maloletými deťmi a mladých do 25 rokov od platenia daní z príjmu. Budaj poukázal na to, že návrh nezohľadňuje reálne možnosti krajiny. "Je to predvolebný návrh, ktorý si Slovensko v tejto chvíli nemôže dovoliť," povedal.



Blanár je presvedčený, že návrh OĽANO je kampaňou Igora Matoviča. V návrhu vidí zároveň ďalší nezmysel, ktorý by rozvrátil verejné financie. "My sme za pomoc ľuďom, ale reálnu, toto však reálny návrh nie je," uviedol.



V diskusii sa dotkli aj témy predčasných parlamentných volieb. Budaj verí, že demokratické sily sa pred voľbami spoja. Privítal by, ak by príslušnosť "demokratickému táboru" vo voľbách prejavil exminister zahraničných vecí Ivan Korčok. Líder Demokratov Eduard Heger s ním podľa Budaja rokuje. Blanár zopakoval, že Smer-SD pôjde do volieb samostatne a po nich je pripravený rokovať s každou stranou, ktorá získa legitimitu od voličov.



V prezidentských voľbách chce Smer-SD podporiť kandidáta, ktorý bude mať šancu poraziť súčasnú hlavu štátu Zuzanu Čaputovú a zastupovať najpálčivejšie témy spoločnosti. Ak by sa voľby konali dnes, podľa Budaja by bolo na mieste, aby Demokrati podporili Čaputovú.