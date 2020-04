Budaj apeloval na ľudí, aby v tomto období nejazdili s autami do lesa

Bratislava 18. apríla (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) vyzýva majiteľov štvorkoliek a terénnych áut, aby v tomto období nejazdili do lesa. V súvislosti s tým poukazuje na momentálne sucho a možný vznik požiarov. Uviedol to v piatok (17. 4.) na tlačovej konferencii.



V súčasnosti je na Slovensku mimoriadne sucho a miera sucha podľa Budaja dosahuje kritické hodnoty. "V niektorých okresoch je zakázané zakladanie ohňa v lese, ale nič nepomôže, ak sa v lese zjaví človek na štvorkolke s horúcim výfukom, z ktorého lietajú iskry. Najmä podložie stromov s nedostatkom vlahy je zápalná zmes," povedal Budaj.



Šéf envirorezortu zároveň pripomenul, že ak sa les nachádza vo vyššom ako v prvom stupni ochrany, je tam zakázané jazdiť aj parkovať. "Je to vážny prečin s vysokou pokutou. Treba zavolať políciu a pokutovať takýchto ľudí," podotkol Budaj.