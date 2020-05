J. Budaj: Za vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v NP hrozia pokuty

Bratislava 6. mája (TASR) - Za vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v národných parkoch (NP) hrozia pokuty, upozorňuje minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Za nezákonné sa považuje aj vypaľovanie odpadu zo záhrad, ako aj trávnatých porastov a parkovej zelene.



Envirorezort pripomína, že zakladanie ohňa v NP s tretím alebo vyšším stupňom ochrany poškodzuje životné prostredie, ohrozuje ľudské životy, živočíchy a je aj nezákonné. Za zakladanie ohňa v NP hrozí fyzickej osobe pokuta do 3319,39 eura, právnickej osobe do 9958,17 eura.



Za porušenie zákazu o spaľovaní biologicky rozložiteľného odpadu hrozí občanovi pokuta vo výške 1500 eur, pre právnickú osobu od 4000 do 350.000 eur. "Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom či súkromnom kompostovisku, alebo zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch," približuje ministerstvo.



Envirorezort uviedol, že ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu. Pravidlá zaobchádzania s ohňom vo voľnej prírode upravujú aj zákony.