J. Budaj: Zálohovanie nápojových obalov sa neustále vyvíja

Bratislava 1. januára (TASR) - Zálohovanie nápojových obalov sa neustále vyvíja. Správca zálohového systému priebežne vylaďuje procesy, aby systém fungoval pre zákazníka pohodlne, motivačne a bez problémov. V rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



"O úspešnosti zálohového systému svedčí nielen neustále narastajúci počet odberných miest a následne vrátených obalov, ale aj to, že o skúsenosti slovenského Správcu zálohového systému a s ním aj o skúsenosti Ministerstva životného prostredia SR prejavujú záujem aj okolité krajiny," povedal Budaj.



Poukazuje, že plastové fľaše nekončia v mestách v kríkoch či pohodené pod lavičkami, zmizli aj z lesov, brehov riek, prírodných pláží či Vysokých Tatier. "Po tohtoročnom septembrovom čistení dobrovoľníci hlásili oveľa menej odpadu vo forme plastových fliaš," poznamenal šéf envirorezortu.



V nedeľu uplynul rok od spustenia zálohovania nápojových obalov. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek.