J. Budaj zvoláva na stredu okrúhly stôl demokratických strán

Bratislava 28. januára (TASR) - Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj zvoláva na stredu 1. februára okrúhly stôl predstaviteľov politických demokratických síl. Zatiaľ nechcel konkretizovať, aké strany pozval. Demokratické strany sa potrebujú podľa jeho slov obnoviť a štandardizovať.



Zvolanie okrúhleho stola oznámil Budaj v uplynulom týždni spolu s poslancami tzv. Občiansko-demokratickej platformy, ktorí odišli z klubu OĽANO. "Každý predseda demokratickej stany, ktorá vyvíja aktivitu a môže priniesť verejnosti nejaké sily, odborníkov, pozvanie dostane," vyhlásil Budaj. Nechce, aby sa za demokratickým stolom zdôrazňovali tzv. ideologické rodiny.



Ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger odišiel z hnutia OĽANO, Budajova strana Zmena zdola by mohla poslúžiť pre neho ako volebná strana. Minister to označil za jednu z alternatív, nič však podľa neho nie je aktuálne dohodnuté.



Zdôraznil tiež, že vedenia demokratických strán v uplynulom období často zlyhali, a to aj pre nedostatok členov či orgánov, ktoré by poskytovali spätnú väzbu.



Budajova strana Zmena zdola bola súčasťou kandidátky OĽANO v posledných parlamentných voľbách v roku 2020. Poslanci, ktorí vytvorili platformu a sú okolo Budaja združení, odišli z klubu OĽANO v decembri 2022.