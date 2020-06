Čentéš: Kandidatúru prijmem, keď budem cítiť podporu rady prokurátorov

Bratislava 28. júna (TASR) - Zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a vysokoškolský pedagóg Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Čentéš je stále pripravený kandidovať na funkciu generálneho prokurátora SR.



"Kandidatúru prijmem, keď budem cítiť podporu rady prokurátorov a akademického prostredia," povedal pre TASR. V súvislosti s kandidatúrou ho už podľa jeho slov oslovili. Neuvádza konkrétne kto, lebo by to podľa neho nebolo korektné.



Čentéša Národná rada SR za vlády Ivety Radičovej v roku 2011 zvolila za šéfa prokuratúry. Vtedajší prezident Ivan Gašparovič ho odmietol vymenovať, zdôvodnil to pochybnosťami, ktoré sprevádzali voľbu v parlamente, ako aj to, že ako prokurátor skartoval výpoveď vtedajšieho poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) o korupcii v politike. Čentéš sa obhajoval, že išlo o omyl.



Parlament s väčšinou poslancov Smeru-SD napokon zvolil v júni 2013 za generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorého Gašparovič vymenoval. Ústavný súd (ÚS) SR v Košiciach v decembri 2014 však zrušil rozhodnutie Gašparoviča nevymenovať Čentéša. Zároveň ÚS SR konštatoval, že nevymenovaním za generálneho prokurátora došlo k porušeniu základných práv Čentéša na prístup k voleným a iným verejným funkciám, ako aj na vstup do verejných služieb svojej krajiny za rovnakých podmienok.



Návrh sťažovateľa vrátiť vec prezidentovi SR na ďalšie konanie, súd zamietol. Čentéšovi priznal súd finančné odškodnenie v sume 60.000 eur, väčšinu daroval detskému hospicu. "Mne išlo len o dokázanie, že postupom bývalého prezidenta SR bolo porušené moje právo k verejnej funkcii - stať sa generálnym prokurátorom SR," zdôrazňuje Čentéš.