J. Cigániková chce dlhovú brzdu pre nemocnice

Bratislava 31. augusta (TASR) – Lepšiemu hospodáreniu nemocníc by podľa SaS pomohla dlhová brzda. Okrem zavedenia bodového systému na hodnotenie finančnej kondície nemocníc by mala priniesť aj sankcie pre manažérov štátnych nemocníc, ktoré sa budú zadlžovať. Navrhuje to predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS), ktorá už o téme rokovala s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.







Vysvetlila, že ak by sa dlh nemocnice neprehlboval, MZ SR by malo podľa slov poslankyne uhradiť štvrtinu jej záväzkov. V prípade, že sa budú dlhy prehlbovať, vedenie nemocnice by zase mohlo byť podľa Cigánikovej sankcionované.



Cieľom návrhu je podľa predsedníčky parlamentného výboru pre zdravotníctvo aj zvýšenie transparentnosti a efektívnosti, čo má prispieť k udržateľnému financovaniu zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Koaličná poslankyňa poukázala na to, že ku koncu roka 2018 tvorili záväzky po lehote splatnosti asi 78-percent ročných výnosov 13 štátnych nemocníc.



Ambíciou návrhu je merať zmenu podielu záväzkov po lehote splatnosti na výnosoch nemocnice oproti referenčnej hodnote tohto podielu. Člen tímu SaS pre oblasť zdravotníctva Martin Barto doplnil, že ak nemocnica dosiahne zápornú či nulovú hodnotu ukazovateľa za uplynulý rok, tak by sa malo pristúpiť k spomínanému oddlženiu štvrtinou záväzkov zo strany MZ SR.



Ak by sa hodnota ukazovateľa zvýšila, nemocnica by pripravila ozdravný plán, prípadne by ministerstvo vymenilo manažment. V prípade veľmi zlých výsledkov by minister zdravotníctva informoval parlament. Predseda vlády by mohol podať prezidentovi návrh na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva.