J. Cigániková nebude hlasovať za programové vyhlásenie vlády

Bratislava 22. apríla (TASR) - Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) nemôže súhlasiť s takým programovým vyhlásením vlády (PVV), ktoré obsahuje systém unitárnych zdravotných poisťovní. Pred novinármi povedala, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) jej prisľúbil kompromis, že táto časť bude z dokumentu vyňatá, čo sa napokon nestalo. Vládny program preto pri hlasovaní v parlamente nepodporí.



"Ja som jasne komunikovala, že systém, ktorý ruší pluralitu zdravotných poisťovní je pre mňa absolútne za čiarou, a že nebudem súhlasiť s takým PVV, ktoré by toto obsahovalo," povedala v stredu novinárom Cigániková. Dodala, že po rozsiahlej diskusii dosiahli kompromis, že systém unitárnych poisťovní v dokumente nebude, čo sa napokon nestalo. "Akceptujem to, ale nemajú odo mňa čakať, že to podporím," dodala s tým, že svoje rozhodnutie neplánuje meniť.







"Som za to, aby bola pluralita zdravotných poisťovňami, to znamená konkurencia medzi nimi, ktoré by sa mali o poistencov biť lepšími službami," priblížila Cigániková s tým, že v dôsledku unitárneho systému môže dôjsť k plytvaniu financií, pod čo sa nedokáže podpísať. Podotkla, že vládu plne podporuje, no dokument nepodporí.



Cigániková ešte v utorok (21. 4.) pre TASR uviedla, že na výbore nepodporila odporúčanie schváliť PVV. Pre časopis .týždeň spomenula, že za PVV nebude ani hlasovať.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre TASR uviedla, že zvyšných 12 poslancov za SaS jednoznačne podporí programové vyhlásenie vlády. Postoj Cigánikovej ju mrzí.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na rozhodnutie Cigánikovej skonštatoval, že drží palce predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi, aby si stranu, ako aj poslanecký klub, skonsolidoval čím skôr.