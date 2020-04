Cigániková: Na koronavírus by sme mali testovať aspoň 1000 ľudí denne

Bratislava 2. apríla (TASR) – Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková si myslí, že by sa na ochorenie COVID-19 na Slovensku malo testovať aspoň tisíc ľudí denne. Poukázala na to, že v Južnej Kórei, kde žije približne 51 miliónov ľudí, zvládli prekonať krízu spôsobenú novým koronavírusom prostredníctvom toho, že testovali približne 10 000 ľudí denne. Vládu však pre to kritizovať nechce. "Robia maximum. Robia všetko pre to, aby to zvýšili," uviedla.



"Keď vidím výsledok menší ako tisíc, vždy ma to sklame," komentovala šéfka zdravotníckeho výboru s dôvetkom, že pri diskusiách so súkromnými laboratóriami bola. Tie podľa jej slov premiéra Igora Matoviča uisťovali o tom, že kapacitu ľudí aj testov majú takú, aby ju zvládli zvýšiť.



Pripustila, že súkromné laboratóriá majú prirodzenú motiváciu urobiť tak čím skôr. Cigániková preto verí, že ešte tento týždeň, no najneskôr v ten budúci, dôjde k nárastu testovania. Myslí si, že všetko je nastavené tak, aby sa to podarilo.



Poslankyňa si tiež myslí, že za zdržaním testovania, ktoré premiér avizoval, môže stáť aj to, že súkromné laboratóriá podcenili dĺžku trvania príprav, preto sa termín zvyšovania testovania oddialil. Podotkla, že súkromné laboratóriá si vedia pripraviť aj vlastné testovacie sady.



"Štát testuje na hranici svojich maximálnych kapacít," dodala Cigániková s tým, že ak by aj dokázal niečo zvýšiť, bolo by to "neporovnateľne nižšie číslo" oproti súkromnému sektoru.