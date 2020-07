J. Čižnár ešte nedostal termín stretnutia s prezidentkou Z. Čaputovou

Bratislava 16. júla (TASR) - Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár, ktorému sa končí v piatok (17. 7.) funkčné obdobie, zatiaľ nemá termín u prezidentky SR Zuzany Čaputovej. O stretnutie už požiadal. TASR to potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Čižnár chce prezidentke oznámiť svoje rozhodnutie o ďalšom pôsobení vo funkcii. Parlament ešte jeho nástupcu nezvolil. Podľa zákona môže Čižnár stáť na čele generálnej prokuratúry (GP), kým nepríde nový šéf prokurátorov. Parlament aktuálne schválil zmeny vo výbere generálneho prokurátora. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) hovoril, že by voľbu mohol vyhlásiť na jeseň.



Čižnára 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady (NR) SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR je v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.