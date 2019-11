J. Čižnár odmieta tvrdenia o nečinnosti pri zbavovaní mlčanlivosti

Bratislava 4. novembra (TASR) - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár naďalej odmieta tvrdenie politikov, že pri zbavovaní mlčanlivosti prokurátora Dobroslava Trnku koná s prieťahmi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.



Opozičná strana SaS v pondelok uviedla, že Čižnár naťahoval udelenie súhlasu na zbavenie mlčanlivosti Trnku pri vyšetrovaní nahrávky medzi ním a Marianom K. SaS si myslí, že naťahovaním výpovede malo dôjsť "k čo najväčšiemu zúženiu rozsahu výpovede Trnku".



Podľa Generálnej prokuratúry SR (GP) začali trestné stíhanie vo veci zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku v marci. Žiadosť o zbavenie mlčanlivosti prišla 1. augusta.



Žiadosť podľa GP neobsahovala potrebné náležitosti, tak požiadali o doplnenie. "Po troch týždňoch bola žiadosť vyšetrovateľom doplnená a doručená na generálnu prokuratúru," dopĺňa Tökölyová s tým, že generálny prokurátor vyhovel žiadosti vyšetrovateľa 30. septembra a doručil mu ju 1. októbra. "V prípade, že by už prvá žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, mohol byť prokurátor D. T. zbavený mlčanlivosti oveľa skôr," zdôraznila GP.



Tökölyová zároveň poukazuje, že GP v rovnakom období rozhodovala o ďalších troch žiadostiach na zbavenie mlčanlivosti Trnku a Čižnár vyhovel doposiaľ všetkým žiadostiam vyšetrovateľa. "Svedčí to o absolútnej včasnej súčinnosti generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára s vyšetrovateľmi," uviedla Tökölyová.