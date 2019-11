J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovú

Bratislava 12. novembra (TASR) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave Ivetu Kopčovú z dôvodu prieťahov. Za generálnu prokuratúru to pre TASR potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.



Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu krajského prokurátora v Bratislave. Žiadosť o zaradenie do výberového konania môžu prokurátori podávať do 25. novembra. Samotné konanie sa začne 5. decembra. Na odvolanie upozornil Denník N.



"Iveta Kopčová bola rozhodnutím generálneho prokurátora zo dňa 8. novembra odvolaná z funkcie krajskej prokurátorky v Bratislave s účinnosťou od 11. novembra. Dôvodom jej odvolania z funkcie krajskej prokurátorky v Bratislave boli prieťahy v konaní v konkrétnej trestnej veci," uvádza sa v stanovisku prokuratúry. Kopčová bude naďalej pôsobiť vo funkcii prokurátorky na Krajskej prokuratúre v Bratislave.



Denník N pripomenul, že Kopčová osem rokov neobžalovala Lórenta K. z pokusu o úverový podvod z dôvodu, že omylom založila spis do spisovne. Ten mal byť podľa nahrávky Mariana K. s Dobroslavom Trnkom komplicom pri vydieraní akcionára Penty Jaroslava Haščáka.