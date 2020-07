Čižnár žiada prezidentku o uvoľnenie z funkcie generálneho prokurátora

Bratislava 21. júla (TASR) - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorému sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie, požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.



"Termín vzdania sa funkcie bude oznámený v najbližších dňoch po doručení písomného vyhotovenia do rúk pani prezidentky," doplnila pre TASR Predajňová po tom, ako sa Čižnár stretol s hlavou štátu.



Čižnárovho nástupcu parlament zatiaľ nevolil. Podľa zákona mohol Čižnár stáť na čele generálnej prokuratúry, kým nepríde nový šéf prokurátorov. Parlament aktuálne schválil zmeny vo výbere generálneho prokurátora. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) hovoril, že by voľbu mohol vyhlásiť na jeseň.



Čižnára 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady (NR) SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR je v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.