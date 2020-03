J. Čižnár prijal viacero opatrení v súvislosti s novým koronavírusom

Bratislava 20. marca (TASR) - Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár prijal opatrenia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov všetkých organizačných zložiek Generálnej prokuratúry (GP) SR, na všetky krajské a okresné prokuratúry. Časť opatrení prijal Čižnár 9. marca, ďalšie 16. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Na základe týchto opatrení sa nebudú prijímať podania ústne do zápisnice. Podania sa môžu posielať písomne, elektronicky, respektíve do podateľne vo vymedzených hodinách.



Bližšie informácie sú zverejnené na webe GP SR. Upravený čas sa týka aj klientskeho centra Registra trestov GP SR.



Ako ďalej priblížila hovorkyňa GP SR, zrušili sa porady, školenia, zahraničné pracovné cesty, uzavreté sú rekreakčné a rehabilitačné zariadenia patriace do pôsobnosti GP SR. "Na každej organizačnej zložke je zabezpečená činnosť jednotlivých prokuratúr tak, aby sa na nej nachádzal čo najnižší počet zamestnancov. Bol zavedený home office. Práca na doma je kontrolovaná vedúcimi pracovníkmi," povedala.



"Krajským prokurátorom bolo uložené, aby prejednali s predsedami súdov možnosť zrušenia pojednávaní na súdoch v obvode ich pôsobnosti, s výnimkou väzobných vecí. Podľa generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára by bolo žiaduce, aby v otázke prijatých opatrení zjednotili svoj postup aj súdy a obmedzili svoju činnosť len na neodkladné pojednávania, najmä väzobné," zdôraznila Predajňová.