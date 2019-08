J. Čižnár zrušil rozhodnutie prokurátora vo veci obvinenia Mariana K.

Čižnár rozhodol 29. júla, a to o mimoriadnom opravnom prostriedku. Parovi bolo rozhodnutie doručené v piatok a ÚŠP 7. augusta.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušil rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. voči obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. TASR o tom informoval jeho obhajca Marek Para.



Čižnár rozhodol 29. júla, a to o mimoriadnom opravnom prostriedku. Parovi bolo rozhodnutie doručené v piatok a ÚŠP 7. augusta. Marianovi K. bolo uznesenie doručené do Ústavu na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove rovnako v piatok. "Vyšetrovatelia tímu poškodeného Jána K. a Martiny K. evidentne porušili práva Mariana K., keď mu znemožnili odôvodniť sťažnosť v prípade dvojnásobnej vraždy," zdôraznil pre TASR Para.



Z uznesenia vyplýva, že je potrebné, aby prokurátor ÚŠP opätovne rozhodol o sťažnosti voči marcovému obvineniu s tým, že Marian K. a jeho obhajca majú právo ju v primeranej lehote odôvodniť. Vyšetrovateľ umožnil medzičasom Marianovi K. oboznámiť sa s vyšetrovacím spisom. Na odôvodnenie sťažnosti dostal lehotu desať dní od doručenia výzvy. "Je to príliš krátka lehota a budem žiadať o jej primerané predĺženie," avizoval Para.



Obhajca obvineného a aj obžalovaného (v kauze televíznych zmeniek) Para podal 2. mája na GP SR mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu ÚŠP, ktorý predtým zamietol sťažnosť podnikateľa vo veci obvinenia v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice. O mimoriadnom opravnom prostriedku mal rozhodovať generálny prokurátor Čižnár, a to v lehote do polroka. Od mája do vyššie spomínaného rozhodnutia koncom júla poverený prokurátor GP SR študoval rozsiahly spisový materiál.



Parovi podľa jeho slov nebolo umožnené nahliadnuť do spisu, a to mu "znemožnilo efektívne odôvodniť sťažnosť voči obvineniu". Podnikateľa Mariana K. predtým obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť, ktorú ÚŠP 15. apríla zamietol. Mariana obvinili v prípade vraždy Kuciaka 8. marca. Koncom marca Mariana K. spolu s ďalším z obvinených v prípade Kuciakovej vraždy Tomášom Sz. obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.



S Marianom K. a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom R. sa medzičasom na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začalo koncom júla hlavné pojednávanie v kauze televíznych zmeniek. Ďalšie je naplánované na september.



Marian K. je momentálne naďalej väzobne stíhaný pre kauzu tzv. televíznych zmeniek. ŠTS začiatkom apríla rozhodol, že Marian K. ostáva v sprísnenej, tzv. kolúznej väzbe. Marian K. bol postupne vo väzbe v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon zase v Leopoldove. Od leta minulého roka sa neúspešne snažil dva razy dostať z väzby na slobodu, čo zamietol prvostupňový súd - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, ako aj odvolací Najvyšší súd SR. Naposledy 24. júna prostredníctvom svojho obhajcu vzal späť v poradí tretiu žiadosť o prepustenie z väzby.



Okrem toho Krajská prokuratúra v Bratislave koná v kauze nebezpečného prenasledovania (sledovanie novinárov). Na sledovanie si mal najať Marian K. exsiskára a bývalého novinára Petra Tótha. Vo veci ešte nepadlo žiadne obvinenie.