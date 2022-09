Rektor Demko: KU by sa mala viac zapojiť do medzinárodného výskumu

Ružomberok 21. septembra (TASR) – Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku by sa mala v budúcnosti viac zapojiť do medzinárodného výskumu, myslí si jej staronový rektor Jaroslav Demko. Poukázal na to po svojej stredajšej inaugurácii.



"Znamená to, že by sme sa mali viac zapájať do väčších medzinárodných grantov, napríklad s katolíckymi univerzitami v Európe aj vo svete," uviedol pre TASR Demko, ktorý KU vedie štyri roky. V oblasti vzdelávania sa rektor chce zamerať skôr na rozvoj humanitných odborov. Nevylúčil ani snahu o ďalšie rozvinutie odborov pedagogiky či zdravotníctva.



Na univerzite v stredu otvorili akademický rok 2022/2023. Slávnostnú bohoslužbu Veni Sancte odslúžili v kostole svätej Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli. Nasledovalo slávnostné zhromaždenie akademickej obce spojené s inauguráciou staronového rektora. Ten zhodnotil posledné štyri roky ako náročné, no s víziou na zlepšenie vzťahov vo vnútri univerzity aj smerom von, najmä k mestu Ružomberok.



Súčasťou stredajšieho programu bolo aj odhalenie pamätnej tabule spoluzakladateľa KU Alojza Kostelanského vpriestoroch univerzitnej knižnice.