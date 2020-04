J. Draxler: V PVV v oblasti školstva je málo konkrétnych záväzkov

Bratislava 25. apríla (TASR) – Časť programového vyhlásenia vlády (PVV), ktorá sa zameriava na školstvo, sa veľmi ťažko komentuje, pretože je tam málo konkrétnych údajov a záväzkov. Pre TASR to uviedol bývalý minister školstva Juraj Draxler s tým, že v návrhu dokumentu sa "zabudlo na vedu".



"Dokonca aj v takých veciach, kde asi nebude problém nájsť politickú zhodu, ako napríklad prenesenie financovania škôl z ministerstva vnútra na školstvo, nie je text PVV úplne jednoznačný," uviedol Draxler s tým, že inak je text plný skôr veľmi všeobecných sľubov o tom, že sa bude riadiť a vyučovať lepšie a modernejšie.



Na druhej strane bývalý šéf rezortu školstva tvrdí, že je to svojím spôsobom dobre. "To, čo školstvo v dnešnej situácii potrebuje najmenej, je prísľub reformnej smršte. To už by po tejto ťažkej krízovej skúške riaditelia a učitelia asi niesli dosť ťažko," poznamenal Draxler.



"Bohužiaľ, to, čo sa už pochopiť nedá, je, že PVV zabudlo na vedu. O vede a výskume je tam dohromady 18 riadkov. Autorom v podstate táto oblasť, kľúčová pre rozvoj krajiny, nestála dokonca ani za pár vzletných viet, nieto už načrtnutia plánov, čo s grantovým systémom, ako nastaviť štátnu vednú politiku, alebo ako zefektívniť čerpanie eurofondov vo vede, ktoré bolo za uplynulé štyri roky úplne katastrofálne a samo od seba sa nezlepší," priblížil Draxler. Ako dodal, vláda zabudla na vedu práve v období, keď je spoločnosť silno závislá od práce špičkových vedcov.