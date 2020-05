J. Droba: V Bratislavskom kraji evidujú 256 environmentálnych záťaží

Bratislava 30. mája (TASR) - V Bratislavskom kraji je oficiálne podľa enviroportálu evidovaných 256 environmentálnych záťaží, z toho 59 záťaží je potvrdených, 95 bolo identifikovaných ako pravdepodobných a 92 lokalít je sanovaných, respektíve rekultivovaných. Povedal to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že oveľa vážnejším problémom sú podľa neho nelegálne skládky.



Obyvatelia v Bratislavskom kraji prostredníctvom aplikácie TrashOut nahlásili až 1898 nelegálnych skládok, pričom len 23 percent z nich bolo vyčistených. "Každá nezasanovaná alebo nesprávne zasanovaná environmentálna skládka ohrozuje vodu, pôdu, vzduch, ale aj biodiverzitu vrátane živočíchov žijúcich v jej blízkosti. Dôsledkom toho vznikajú u ľudí alergie, problémy s dýchacími cestami či rakovina," skonštatoval Droba. V oblasti likvidácie nelegálnych skládok preto navrhuje vytvorenie širokej koalície proti nelegálnym skládkam.



"Boj s nelegálnymi skládkami bol doteraz neúčinný. Potrebujeme preto spojiť sily štátu, samosprávy, orgánov činných v trestnom konaní vrátane obyvateľov kraja, aby sme nelegálne skládky identifikovali, analyzovali ich vplyv na životné prostredie a tie najnebezpečnejšie environmentálne záťaže začali bezodkladne sanovať," podotkol. Riešenie nebezpečných skládok, až keď vznikne reálny problém, považuje za absolútne nedostatočný prístup. Prvoradou by podľa Drobu mala byť prevencia. "Aby bolo možné vyhnúť sa škodlivým vplyvom environmentálnych skládok na životné prostredie," povedal.



Droba označil nelegálne skládky za vážny problém aj v súvislosti so znečistením podzemných vôd odpadom z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji (okres Senec) v časti Farná. Predseda BSK považuje tento prípad za ekologickú velezradu. "Som naozaj nahnevaný. A to hlavne preto, lebo k vážnemu znečisteniu neprišlo zo dňa na deň, ale zjavne išlo o cielenú činnosť," napísal Droba na sociálnej sieti. Ako tvrdí, rozhorčený je aj preto, lebo kompetentní dlho nekonali ani napriek tomu, že občianske združenie (OZ) Triblavina tri roky poukazovalo na zakopaný odpad s karcinogénnymi látkami, čo vyústilo do podania trestného oznámenia. V tejto veci už prebieha vyšetrovanie a okolie skládky má presondovať Slovenská inšpekcia životného prostredia, aby zistila, ako a kde sa až šíri znečistenie.