< sekcia Slovensko
J. Ferenčák bol napadnutý, útočník ho udrel do hlavy
Útok je podľa Ferenčáka v štádiu trestného konania.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. apríla (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák bol v sobotu (25. 4.) fyzicky napadnutý v prítomnosti jeho dcéry. Útočník ho udrel do hlavy. Informoval o tom v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Uviedol, že útočníka nepozná. Išlo podľa neho o statného muža, ktorý ho napadol zozadu.
„Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som, následne možno keby som nespadol, tak ten útok by pokračoval. Keď som sa postavil, tiekla mi krv a točilo sa mi v hlave a videl som, ako uteká táto osoba späť do miestnosti, kde sa končilo jedno podujatie,“ priblížil Ferenčák s tým, že ihneď kontaktoval políciu. Zvažuje aj nejakú formu ochrany.
Útok je podľa Ferenčáka v štádiu trestného konania. Očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si ho objednal, aký bol jeho úmysel a zámer. So zraneniami podľa svojich slov skončil na pohotovosti. „Mám odporúčané ďalšie ošetrenia, keďže stále nie som v poriadku,“ podotkol.
Opakovane hovorí, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nariadil kriminalizáciu jeho osoby cez policajnú inšpekciu. Sobotný útok označil za zastrašovanie.
„Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som, následne možno keby som nespadol, tak ten útok by pokračoval. Keď som sa postavil, tiekla mi krv a točilo sa mi v hlave a videl som, ako uteká táto osoba späť do miestnosti, kde sa končilo jedno podujatie,“ priblížil Ferenčák s tým, že ihneď kontaktoval políciu. Zvažuje aj nejakú formu ochrany.
Útok je podľa Ferenčáka v štádiu trestného konania. Očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si ho objednal, aký bol jeho úmysel a zámer. So zraneniami podľa svojich slov skončil na pohotovosti. „Mám odporúčané ďalšie ošetrenia, keďže stále nie som v poriadku,“ podotkol.
Opakovane hovorí, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nariadil kriminalizáciu jeho osoby cez policajnú inšpekciu. Sobotný útok označil za zastrašovanie.