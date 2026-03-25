J. Ferenčák sa vyjadril k zverejnenej videonahrávke
Je podľa neho súčasťou kriminalizácie jeho osoby.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Zverejnenú videonahrávku o odovzdávaní finančnej hotovosti vysvetľuje poslanec Národnej rady (NR) SR a primátor Kežmarku Ján Ferenčák ako súčasť cielenej kriminalizácie jeho osoby. Riadiť ju má podľa jeho slov šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian na pokyn ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Uviedol to v relácii Téma dňa v televízii TA3. Nahrávku zverejnil portál Plus 7 dní. Ferenčák ozrejmil, že osobe na videu poskytol pôžičku. Ide podľa neho o oznamovateľa, ktorý spolupracuje na kriminalizácii jeho osoby. Z postu poslanca NR SR neplánuje odstúpiť.
Osobu na videonahrávke označil Ferenčák za „udavača“, ktorý dodnes nevrátil pôžičku. „Daná osoba, ktorá túto nahrávku vyhotovila, dnes figuruje ako oznamovateľ v trestnej veci, na základe čoho došlo k zaisteniu pozemkov,“ tvrdí poslanec s tým, že táto osoba koordinuje kroky s policajnou inšpekciou. „Ak by bolo čokoľvek trestné, pokračuje alebo sa začína trestné konanie,“ doplnil. „V danú chvíľu si táto osoba odo mňa dožadovala pôžičku. Túto pôžičku som jej poskytol a zároveň, keďže nemala peniaze, predávala projekt, ktorý som kúpil cez spoločnosť, to bolo tých 75.000. Bolo to zaplatené 9. septembra 2023,“ povedal s tým, že osoba z videonahrávky ho následne aj vydierala. Na videonahrávke mal Ferenčák v garáži odovzdať neznámej osobe 45.000 eur v hotovosti, následne avizuje zaslanie 75.000 eur na účet.
Poslanec zdôraznil, že všetky záležitosti „bez problémov“ preukáže. „Keby som sa bál, teraz čuším,“ dodal. Šutaj Eštok podľa neho zneužil svoju právomoc. Pokiaľ je on ministrom vnútra, Ferenčák sa podľa svojich slov necíti v tejto krajine bezpečne. „Neverím polícii pod vedením Matúša Šutaja Eštoka,“ dodal s tým, že ak by parlament hlasoval o vyslovení nedôvery vláde, bude za, keďže jej súčasťou je Šutaj Eštok.
„Toto chcú tí ľudia, ktorí toto voči mne robia,“ odpovedal na otázku, či neplánuje odstúpiť z funkcie poslanca NR SR. „Byť ústavný činiteľ je jediná vec, ktorá ma chráni,“ dodal. V súvislosti s tvrdeniami mimoparlamentných Demokratov o jeho „miliónových“ majetkoch povedal, že ešte pred vstupom do politiky v roku 2014 mal v príjmoch milión eur.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) po výjazdovom rokovaní vlády vo Veľkom Záluží prípad odmietol bližšie komentovať. „Padni komu padni,“ vyhlásil. „Ak niekto spáchal trestný čin, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní konať,“ upozornil s tým, že otázky týkajúce sa poslanca Ferenčáka by mali byť smerované na stranu Hlas-SD. Minister investícií a bývalý Ferenčákov stranícky kolega Samuel Migaľ (nezávislý) verí, že poslanec vysvetlí všetky detaily a polícia záležitosť vyšetrí. Za čudné považuje načasovanie a sled udalostí po jeho vylúčení z Hlasu-SD.
Podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker si myslí, že Ferenčákov prípad má polícia vyšetriť a vysvetliť. „To, ako som to aj ja videl v médiách, to nevyzerá vôbec v poriadku,“ uviedol k videonahrávke po rokovaní vlády. Doplnil, že Šutaj Eštok už jasne odmietol Ferenčákovu interpretáciu.
Hlas-SD minulý týždeň vylúčil zo svojich radov Ferenčáka. Ten ešte koncom vlaňajška odišiel z poslaneckého klubu Hlasu-SD. V stredu zopakoval, že sa necíti byť viazaný koaličnou zmluvou ani programovým vyhlásením vlády.
