VIDEO: J. Ferenčák vníma vylúčenie z Hlasu-SD ako perzekúciu
Na otázku, či bude po tomto kroku podporovať koalíciu, odpovedal, že bude podporovať zákony v prospech občanov SR a iné nemá dôvod.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (nezaradený) vníma svoje vylúčenie z koaličného Hlasu-SD ako perzekúciu. Hovorí, že ide o pomstu lídra strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka. Tvrdí, že vylúčenie očakával. Na otázku, či bude po tomto kroku podporovať koalíciu, odpovedal, že bude podporovať legislatívne návrhy v prospech občanov SR a iné nemá dôvod. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
„Očakával som to. Je to odkaz pre všetkých členov, že iný názor ako názor predsedu strany je neprípustný. A všetci tí, ktorí budú hovoriť inak, budú perzekvovaní a vylúčení z tejto strany,“ skonštatoval. Myslí si, že k rozhodnutiu o jeho vylúčení dospel Šutaj Eštok s úzkym vedením ešte vlani, no hľadali spôsob, ako to urobiť nepriamo. „Najlepšie je vylúčiť ma na základe podnetu nejakej okresnej organizácie, kde v skutočnosti nie sú ani členovia,“ okomentoval.
Ferenčák na novinársku otázku, či bude po jeho vylúčení podporovať vládnu koalíciu, odpovedal, že bude za tie návrhy, ktoré budú v prospech občanov SR. „Iné zákony nemám dôvod podporovať,“ doplnil. Zároveň potvrdil, že zatiaľ nedostal ponuku od iných strán. „Budem potrebovať nejaký čas a priestor, aby som si premyslel, aké bude moje ďalšie pôsobenie na politickej scéne,“ dodal.
Koaličná strana Hlas-SD vylúčila zo svojich radov Ferenčáka. Podnet mal prísť od okresnej organizácie Kežmarok, následne návrh na vylúčenie mala schváliť krajská rada Hlasu-SD v Prešovskom kraji a potom ho malo potvrdiť predsedníctvo strany.
Ferenčák koncom vlaňajška odišiel z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Argumentoval vtedy, že nevie zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii. Deklaroval však, že v strane zostáva. Šutaj Eštok vtedy komentoval, že nemá ambíciu Ferenčáka zo strany vylúčiť. Kritizoval však niektoré jeho kroky za posledný rok.
