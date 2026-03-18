Streda 18. marec 2026
J. Ferenčáka vylúčili z Hlasu-SD

Na snímke Ján Ferenčák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ferenčák koncom vlaňajška odišiel z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti.

Bratislava 18. marca (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD vylúčila zo svojich radov poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka (nezaradený). Vyplýva to zo stanoviska strany. Hlas verí, že Ferenčák dodrží prísľub a bude aj naďalej podporovať vládnu koalíciu.

Predsedníctvo strany Hlas potvrdilo vylúčenie Ferenčáka zo strany. Tento krok prišiel na návrh okresnej organizácie Kežmarok, ktorej členovia vyjadrili znepokojenie nad jeho verejným pôsobením v regióne aj na celoslovenskej úrovni. Podnet okresnej organizácie následne prerokovala krajská rada Hlasu v Prešovskom kraji, ktorá návrh na vylúčenie jednomyseľne schválila. Rozhodnutie predsedníctva strany je tak formálnym potvrdením regionálneho návrhu a vôle straníckych štruktúr v území,“ priblížili zo strany.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v tejto súvislosti skonštatoval, že on už dlhodobo počíta, že koalícia vládne so 78 hlasmi poslancov, teda bez Ferenčáka. „On sa síce pripája od zákona k zákonu, ale beriem ho momentálne ako poslanca na voľnej nohe. Je to na Hlase, ako s ním mieni ďalej komunikovať,“ uviedol novinárom v parlamente. Zároveň vyhlásil, že o prípadnom vstupe Ferenčáka do Smeru-SD nediskutovali.

Ferenčák koncom vlaňajška odišiel z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Argumentoval vtedy, že nevie zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii. Deklaroval však, že v strane zostáva. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok vtedy komentoval, že nemá ambíciu Ferenčáka zo strany vylúčiť. Kritizoval však niektoré jeho kroky za posledný rok.
