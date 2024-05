J. Figeľ: Európska integrácia nemá alternatívu

Bratislava 9. mája (TASR) - Európska integrácia nemá podľa bývalého eurokomisára a hlavného vyjednávača o vstupe SR do Európskej únie (EÚ) Jána Figeľa alternatívu. EÚ považuje za budúcnosť, ktorá si vyžaduje zodpovednú a rozumnú politiku. Poukázal na to, že v roku 2004 bolo najväčšie rozšírenie EÚ smerom na východ, čím sa podľa jeho slov EÚ europeizovala - predtým bola viac západná ako európska. Uviedol to na štvrtkovej prednáške pri príležitosti výročia Schumanovej deklarácie.



Figeľ zároveň vyzdvihol množstvo výhod, ktoré členstvo v EÚ Slovensku prinieslo. Zaradil medzi ne napríklad posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska, európske investície do infraštruktúry alebo životného prostredia, cestovanie študentov v rámci programu Erasmus, alebo výrazný pokles nezamestnanosti. "Náš cestovný pas, ktorý má znak Slovenskej republiky, je vďaka Európskej únii desiaty najsilnejší na svete. Je 182 štátov, ktoré nepožadujú od občanov Slovenskej republiky žiadne víza," poznamenal s tým, že členstvo v EÚ sa Slovensku vyplatilo.



Konštatoval, že zahranično-politická rétorika súčasnej vlády ohrozuje dôveryhodnosť a postavenie Slovenska. "Ak Slovensko inštitúcie Európskej únie posudzujú kriticky, s obavami, nie je to dobrý signál," uviedol pre TASR.



Za výzvu pre európsku integráciu považuje vojnu na Ukrajine. "Odpoveďou je hľadanie spravodlivého mieru, nielen nejaká propaganda alebo lacné heslá," povedal.



Dodal, že voľby do Európskeho parlamentu si vyžadujú väčšiu angažovanosť občanov a kvalitný výber, aby sa do funkcií posielali "prvoligoví" predstavitelia.