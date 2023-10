J.Figeľ vyzýva, aby nová vláda netvorila nový rezort a zrušila MIRRI

Bratislava 15. októbra (TASR) - Bývalý predseda KDH a prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ vyzýva lídrov Smeru-SD Roberta Fica a Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby upustili od zámeru vytvoriť nové ministerstvo a zrušili Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Argumentuje tým, že nová vláda by mala pri konsolidácií verejných financií začať od seba. Figeľ to pre TASR uviedol v reakcii na memorandum, ktoré Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali tento týždeň.



"Ak je pravda, že orgány Slovenskej republiky nikdy v jej modernej histórii 'nečelili takým zdevastovaným verejným financiám a narastajúcej chudobe,' tak by nová koalícia mala začať šetrenie a konsolidáciu verejných financií od seba," skonštatoval.



Lídrov vyzýva, aby upustili od rozhodnutia kreovať nové ministerstvo, zrejme pre cestovný ruch a šport. Podotkol, že obe oblasti sú už zastúpené na existujúcich rezortoch. "Pre lepší rozvoj potrebujú nie ďalšiu byrokraciu, ale primerané financovanie, konštruktívnu podporu zo strany verejnej správy a transparentné a motivujúce podmienky pre ich zdravý rozvoj bez korupcie," dodal.



Figeľ je presvedčený o potrebe "zoštíhlenia vlády". Apeluje na to, aby nová koalícia zrušila MIRRI a jeho agendu pridelila Úradu vlády SR a kompetentným ministerstvám. Vznik tohto rezortu podľa neho nepriniesol inovatívny rozvoj, ale novú byrokraciu, ktorá sťažuje dynamiku využívania fondov EÚ.



"Zoštíhlenie budúcej vlády v strednodobom horizonte ušetrí štátne financie a zníži opakované riziko korupcie. Je to v záujme Slovenska a dôveryhodnosti očakávanej vlády Roberta Fica," dodal. Ficovi a Pellegrinimu zároveň odkázal, že dobrá dohoda je pre krajinu oveľa viac ako rýchla dohoda.