J. Figeľ získal medzinárodné ocenenie za kresťanské a európske hodnoty
Autor TASR
Krakov 27. septembra (TASR) - Ján Figeľ bol ocenený medzinárodným ocenením In Veritate za vynikajúce úspechy v spájaní kresťanských a európskych hodnôt. Ocenenie prevzal v piatok v Krakove na konferencii o roli kresťanov v európskej integrácii, ktorú organizovala Komisia biskupských konferencií EÚ, Nadácia Tadeusza Pieroneka či klub Európskej ľudovej strany. Okrem Figeľa ocenenie získal aj Hans-Gert Pöttering, bývalý predseda Európskeho parlamentu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Príhovor pred Figeľovým ocenením predniesol Mikuláš Dzurinda, ktorý v prejave vyzdvihol jeho životný príbeh a hodnoty. „Ján Figeľ napísal a píše signifikantnú kapitolu kresťanskej demokracie na Slovensku a modernej histórie krajiny,“ povedal Dzurinda a dodal, že podľa neho prvý slovenský eurokomisár perfektne zosobňuje hodnoty, ktoré toto ocenenie predstavuje.
Vo svojom ďakovnom prejave bývalý predseda strany Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyhlásil, že EÚ vznikla ako mierový projekt, no dnes v Európe nemáme mier. „Európa, ako sv. Ján Pavol II. hovoril, dýcha dvomi pľúcami, jedno - východné - je dnes plné krviprelievania a druhé - západné - dýcha len trochu, plné relativizmu,“ dodal.
„Len život v pravde je cestou k slobode, ktorú potrebujeme pre dôstojný život a spravodlivosť, ale aj k obnove a celkovému rozvoju Európy. Život v ideologickom klamstve Európu doviedol k totalitám a vojnám,“ povedal Figeľ pre TASR. Ocenenie vníma ako uznanie jeho doterajšej práce a pozvanie k ďalšiemu úsiliu o jednotu Európy a mier. „Táto perspektíva je možná na základe kresťanských hodnôt,“ uzavrel.
Na dvojdňovej konferencii sa účastníci venovali témam ako kríza univerzálneho konceptu ľudských práv a demokracie, či téme bezpečnosti a obrany z pohľadu kresťanstva. V sobotu má v programe vystúpiť minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a veliteľ kyberbezpečnostných síl poľskej armády generál Karol Molenda.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
