Jozef Gabčík, ktorý vykonal atentát na Heydricha, by mal 110 rokov

Na archívnej snímke z 11. novembra 2019 pietny akt a kladenie vencov na uctenie si pamiatky vojnových veteránov za účasti 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka zo Žiliny, hostí a skautských oddielov v Rajeckých Tepliciach. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na archívnej snímke z 26. mája 2017 Katarína Tomčíková, praneter Jozefa Gabčíka stojí pri čiernobielej fotografii Jozefa Gabčíka pri príležitosti slávnostného aktu v Prezidentskom paláci, počas ktorého Andrej Kiska povýšil brigádneho generála [in memoriam] Jozefa Gabčíka do vojenskej hodnosti generálmajora. Foto: TASR/KP SR

Bratislava 8. apríla (TASR) – Jozef Gabčík bol veliteľom skupiny československých parašutistov, ktorá vykonala atentát na tretieho muža nacistického Nemecka, zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Zároveň bol vojakom, ktorý obliekal vojenské rovnošaty troch armád – prvorepublikovej Československej armády, francúzskej Cudzineckej légie a napokon aj britskej.Od narodenia Jozefa Gabčíka, ktorý bol vo Francúzsku a vo Veľkej Británii príslušníkom československého vojska v zahraničí, uplynie v piatok 8. apríla 110 rokov.Jozef Gabčík sa narodil 8. apríla 1912 v Poluvsí v okrese Žilina v rodine Ferdinanda a Márie Gabčíkovcov.povedal TASR riaditeľ odboru vojensko-historických výskumov a zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.Následne preložili Jozefa Gabčíka do skladu bojových chemických látok v Skalke nad Váhom. Keď hrozilo, že sklady padnú do nemeckých rúk, vykonal sabotáž. Vzhľadom na riziko zatknutia prekročil slovensko-poľské hranice a v Krakove sa prihlásil do tvoriaceho sa československého vojska.spresnil historik. V júni 1940 sa zúčastnil na bojoch ako veliteľ guľometnej čaty.V júli 1940 priplával do Veľkej Británie a bol zaradený k 1. pešiemu práporu 1. československej zmiešanej brigády. Za prejavenú statočnosť v bojoch ho vyznamenali Československým vojnovým krížom 1939. V lete 1941 súhlasil so zaradením do výcviku pre zvláštne úlohy a absolvoval rôzne špeciálne kurzy. Po nich sa ako jeden z prvých československých vojakov dobrovoľne prihlásil na plnenie špeciálnych úloh na území okupovanej vlasti.objasnil Šumichrast.Skupina Anthropoid bola 29. decembra 1941 o 02.24 hodine vysadená s príslušníkmi skupín Silver A a Silver B v blízkosti obce Nehvizdy pri Prahe. S pomocou českých vlastencov uskutočnili 27. mája 1942 atentát na Heydricha. V tento deň dostal o pol jedenástej v ostrej zákrute v Prahe-Libni znamenie, že sa blíži Heydrichov kabriolet, Gabčík mu skočil do cesty, ale zasekol sa mu samopal, ktorý skrýval pod plášťom. Kubiš preto vytiahol z tašky granát, trafil auto a úlomky protektora smrteľne ranili. Heydrich svojim zraneniam niekoľko dní po atentáte - 4. júna - v nemocnici podľahol.Nemeckou pomstou sa stalo hromadné zatýkanie, popravy, vypálenie a vyvraždenie obcí Ležáky a Lidice za to, že poskytli členom odboja pomoc.Počas vlny masových represálií sa ukrývali na rôznych miestach. Posledným útočiskom sa pre nich stal Pravoslávny katedrálny chrám svätého Cyrila a Metoda v Prahe, kde Gabčík v beznádejnej situácii 18. júna 1942 spáchal samovraždu. Spolu s ním zahynuli aj ďalší parašutisti: Adolf Opálka, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc.uviedol pre TASR Peter Šumichrast.Jozef Gabčík, ako pripomenul záverom historik, bol za prejavené hrdinstvo niekoľkokrát posmrtne povýšený a vyznamenaný. V roku 2015 ho prezident SR vymenoval do hodnosti brigádneho generála in memoriam a v roku 2017 do hodnosti generálmajora in memoriam.