Golian: Na Okresnom súde Bratislava I je stále katastrofálny podstav

Bratislava 17. júna (TASR) – Nedávne vymenovanie piatich sudcov na Okresný súd (OS) Bratislava I rozhodne nestačí, keď aktuálne na tomto nižšom súde je podstav deviatich sudcov. Zdôraznil to pre TASR predseda OS BA I Ján Golian.



"Prvé dve miesta zo spomínaných piatich som dostal od exministra Gábora Gála ešte predtým, ako bola zverejnená Threema. Neboli reakciou na úbytok sudcov, ale bola to snaha o prirodzené doplnenie stavu. Ďalšie miesta vznikli, keď sa sudcovia Vladimír S. a Miriam R. vzdali funkcie a následne som dostal piate miesto v súvislosti s pozastavením výkonu funkcie sudkyne Denisy C. Pred nástupom nových piatich sudcov nás bolo 32 vo výkone, teraz nás je tým pádom od 10. júna 37, ale rozpočtovaných máme 46 sudcov. Čiže momentálne sme stále v stave mínus deväť sudcov," objasnil Golian.



Priblížil, že štyri sudkyne sú na materskej dovolenke, čiže držia miesto, keďže sa výhľadovo za rok, dva vrátia a dvaja sudcovia sú dlhodobo práceneschopní. "V tejto súvislosti som aj nové vedenie Ministerstva spravodlivosti SR požiadal o ďalších päť miest sudcov. Tie však môžu byť obsadené na základe hromadného výberového konania, čo je ďalšia problematika, ktorú by mal mať štát snahu zefektívniť. Títo piati, ktorí boli menovaní, uspeli vo výberovom konaní, ktoré bolo ukončené v júni 2019 a menovaní boli 10. júna 2020, čiže to trvalo skoro rok," povedal Golian.



"Dĺžka vymenovania sudcov mala viacero príčin. Hlavnou bolo, že nálezom ústavného súdu boli vyhlásené bezpečnostné previerky vykonávané NBÚ za protiústavné a bolo určené súdnej rade, že má nájsť spôsob, akým bude u uchádzačov preverovať spoľahlivosť. Osobne to nepovažujem za úplne šťastné riešenie, keďže to nemá oporu v zákonnej legislatíve a aj súdna rada hľadala možnosti, akým spôsobom môže uchádzačov preverovať. Druhé negatívum je, že preverovanie je momentálne verejné, pričom uchádzači poskytujú osobné informácie aj vzhľadom na GDPR, pričom sa cez tento zákon tlačí na to, aby osobné údaje boli čo najviac chránené. Aby sa bezpečnosť sudcov preverovala na verejnom zasadnutí mi príde v rozpore s touto ustanovizňou," povedal.



Na civilnom úseku OS BA I je približne 400 nevybavených vecí na sudcu a na obchodnom úseku je to asi až 700 vecí na hlavu v závislosti od oddelenia. "Na trestnom úseku je po všetkých odchodoch približne 100 vecí a viac nevybavených na jedného sudcu. To je už neprípustné. Pritom v mnohých prípadoch ide o komplikované veci či už ekonomického, drogového alebo násilného charakteru," zdôraznil Golian.



"Momentálne vo výkone Okresného súdu Bratislava I je 37 sudcov, optimálny počet pre tento súd je 39, skutočný počet sudcov, ktorí sú pri tomto súde, je vyše 40. V rámci nového určovania počtu miest sudcov sme teraz určili troch hosťujúcich sudcov pre OS Bratislava I. Máme za to, že práve tento inštitút by mal byť ten, ktorý by riešil chýbajúcich sudcov, keď ide napríklad o materské dovolenky, práceneschopnosť a podobne. V takýchto prípadoch by malo ísť o využitie inštitútu sudcu, ktorý je flexibilnejší a nie fixné miesto," zareagovalo pre TASR tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Podľa rezortu justície je tu priestor, aby v rámci výberových konaní dostal OS Bratislava I ďalších sudcov, tzv. hosťujúceho sudcu. "A čo sa týka obchodného registra, s ohľadom na situáciu na danom súde sme posilnili tento súd o ďalších šesť vyšších súdnych úradníkov, čo je práve pozícia, ktorá je dôležitá pre to, aby obchodný register fungoval a boli do neho vykonávané zápisy," dodáva tlačové oddelenie MS SR.