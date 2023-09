J. Hamade: Nevhodná obuv môže mať pre dieťa vážne zdravotné dôsledky

Bratislava 1. septembra (TASR) - Nevhodná obuv môže mať pre dieťa vážne zdravotné dôsledky. Zle tvarovaná topánka môže spôsobiť deformity a ortopedické problémy chodidiel vyžadujúce liečbu u odborníka. Upozornila na to zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním pre deti a mládež Jana Hamade. Apeluje preto na rodičov, aby na zdravie dieťaťa dbali už pri výbere obuvi.



Obuv by podľa nej mala byť ľahká, nízka členková, šnurovacia alebo uzatvárateľná textilným pásikom, respektíve na zips. "Podpätky by mali byť čo najnižšie," zdôraznila. Dôležité sú podľa nej tiež pevná päta, dostatočné mäkká a ohybná podrážka pod prstami a strednou časťou chodidla. Apeluje tiež na dostatok miesta pre prsty v topánkach.



Odborníčka pri detskej obuvi odporúča vyhnúť sa nevhodným materiálom, akými sú koženka, plast či syntetické napodobeniny kože. "Obuv z nich sa ťažko prispôsobuje tvaru chodidla, je tvrdá, nepriedušná, nedokáže odvádzať vlhkosť z povrchu kože, a tak môže spôsobiť napríklad plesňové a kvasinkové ochorenia," skonštatovala.



Pre deti sú do školy podľa nej vhodné uzatvorené prezuvky vyrobené z prírodných materiálov, napríklad zo spracovanej kože a textilu. "Sú mäkké, priedušné, absorbujú vlhkosť, nedráždia kožu a prispôsobia sa tvaru chodidla," vysvetlila. V interiéri je zase podľa jej slov vhodná ľahká vzdušná obuv. "Pre menšie deti s remienkom alebo so šnúrkami," doplnila.



Na aktívny odpočinok majú deti podľa Hamade nosiť športovú obuv zodpovedajúcu požiadavkám príslušného športu. "Vychádzková celoročná alebo zimná obuv má mohutnejšiu a trvanlivejšiu konštrukciu s pevnou podošvou. Rekreačná obuv je určená na rekreačno-vychádzkové príležitosti, na dlhšie vzdialenosti aj v prírodnom prostredí, má pevnejšiu konštrukciu zvršku a robustnú podošvu," dodala.