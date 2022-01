J. Haščák bude od štátu žiadať ospravedlnenie alebo náhradu škody

Bratislava 11. januára (TASR) – Finančník Jaroslav Haščák bude žiadať od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody za nezákonné obvinenie a následné väzobné stíhanie. TASR o tom informoval advokát Peter Kubina, ktorý prevzal jeho zastupovanie.



"Ako potvrdil predovšetkým Najvyšší súd SR, náš klient bol obvinený a väzobne stíhaný nezákonne. Samotné obvinenie bolo vznesené nedôvodne. Bolo postavené len na výňatku z internetového spisu Gorila, ktorý hovorí o údajnej spravodajskej informácii Slovenskej informačnej služby (SIS) bez toho, aby bol dôkazne overený jej obsah, pôvod a nebola ani len vypočutá údajná autorka tejto informácie,“ vyhlásil Kubina.



Tvrdí, že vyšetrovacie orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by mal bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš vyniesť nahrávky Gorila či čokoľvek iné z tajnej služby a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Haščákovi. Advokát považuje za neopodstatnené aj vzatie Haščáka do kolúznej väzby.



Avizuje, že v najbližších týždňoch bude Ministerstvu spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúre SR doručená žiadosť o predbežné prerokovanie nároku vrátane návrhu na ospravedlnenie sa Haščákovi. Ak by uvedené inštitúcie návrh na ospravedlnenie akceptovali, podľa Kubinu by predišli pripravovanej žalobe o náhradu škody.



"Generálna prokuratúra SR nebude uvedenú záležitosť riešiť prostredníctvom médií," reagoval pre TASR jej hovorca Dalibor Skladan. Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ stanovisko neposkytlo.



Generálna prokuratúra zrušila koncom augusta 2021 v súvislosti s kauzou Gorila obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, ale aj bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.