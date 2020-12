J. Haščák sa vzdáva všetkých výkonných funkcií v Pente

Bratislava 2. decembra (TASR) - Jaroslav Haščák, spolumajiteľ investičnej skupiny Penta, sa vzdáva všetkých výkonných pozícií v Pente. Naďalej zostáva jej spoluvlastníkom. Riadiace pozície po Haščákovi preberá Iain Child. Pre TASR to potvrdil hovorca finančnej skupiny Martin Danko. Haščáka mal policajný vyšetrovateľ obviniť z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.uviedol Danko.Iain Child bude pôsobiť ako riadiaci partner divízie Buy Out, ktorá zodpovedá za všetky investičné projekty Penty s výnimkou Penta Real Estate. Poukazuje, že finančná skupina je na Slovensku najväčším zamestnávateľom, zdôrazňuje, že podniká v súlade so zákonmi.uviedol. Ubezpečuje zamestnancov, obchodných partnerov a zákazníkov, že investičná skupina je stabilná.doplnil.Iain Child sa stal spolumajiteľom Penty v novembri 2010. Má na starosti predovšetkým investície v Primabanke a vo Fortuna Entertainment Group. Na výkonnom riadení skupiny Penta sa podieľajú ďalší traja spoluvlastníci - Marek Dospiva (riadiaci partner Penta Real Estate), Jozef Oravkin (zodpovedný za Privatbanku, časť realitných projektov na Slovensku a za investície skupiny v spoločnosti Slovalco), Eduard Maták (zodpovedá za investície v zdravotníctve). V bratislavskom Digital Parku, kde sídli finančná skupina Penta, zasahovali v utorok (1. 12.) ozbrojení policajti . Jaroslava Haščáka obvinil policajný vyšetrovateľ z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Finančná skupina zásah považuje za neprimeraný a neopodstatnený. Malo ísť o zásah v súvislosti s kauzou Gorila.