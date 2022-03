J. Haščák žiada od štátu ospravedlnenie alebo miliónovú náhradu škody

Bratislava 28. marca (TASR) - Finančník Jaroslav Haščák žiada od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným trestným stíhaním a väzbou v miliónoch eur. Žiadosť o predbežné prerokovanie nároku adresoval v piatok (25. 3.) Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR. TASR o tom informoval jeho právny zástupca Peter Kubina.



"J. Haščák žiada MS SR, Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo vnútra SR o verejné ospravedlnenie za spôsobenú ujmu. Uplatňuje si taktiež peňažné nároky v celkovej predpokladanej výške 13.496.724 eur až 16.829.724 eur pozostávajúce z ušlého zisku, trov trestného konania a peňažnej satisfakcie za spôsobenú nemajetkovú ujmu," priblížil Kubina. Podstatnú časť nároku podľa neho tvorí ušlý príjem spojený s výkonom funkcie managing partnera skupiny Penta. "Pokiaľ štát prijme návrh J. Haščáka na ospravedlnenie, J. Haščák je pripravený vzdať sa peňažných nárokov," dodal.



Tvrdí, že vyšetrovacie orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by mal bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš vyniesť nahrávky Gorila či čokoľvek iné z tajnej služby a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Haščákovi. Kubina považuje za neopodstatnené aj vzatie Haščáka do kolúznej väzby.



"Po doručení každej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody si v prvom kroku ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje podklady pre jej posúdenie a následne pristupuje k vecnému posúdeniu," reagoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR s tým, že v prípade posúdenia žiadosti ako dôvodnej je možné pristúpiť k poskytnutiu satisfakcie aj formou ospravedlnenia.



Dodal, že otázky, či je ministerstvo pripravené čeliť žalobe alebo či v konkrétnom prípade dôjde k ospravedlneniu, sú nateraz predčasné. "V každom prípade to, či príde k satisfakcii formou ospravedlnenia, nie je závislé od skutočnosti, či žiadateľ hrozí miliónovou žalobou, ale od posúdenia dôvodnosti žaloby," priblížil Bubla.



Generálna prokuratúra zrušila koncom augusta 2021 v súvislosti s kauzou Gorila obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, ale aj bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.