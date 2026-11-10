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Súdna rada zvolila J. Hatalovú za kandidátku na podpredsedníčku NSS
Hatalovú navrhla v auguste sudkyňa NSS SR Monika Valašiková, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou súdu. Kandidátka chce do vedenia súdu priniesť svoje dlhoročné skúsenosti z justície.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Súdna rada SR zvolila v utorok sudkyňu Janu Hatalovú za kandidátku na funkciu podpredsedníčky Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Za jej zvolenie hlasovalo 15 zo 16 prítomných členov súdnej rady, jeden sa zdržal. Hatalová bola jedinou kandidátkou na túto funkciu. O jej vymenovaní rozhodne prezident SR Peter Pellegrini.
Hatalovú navrhla v auguste sudkyňa NSS SR Monika Valašiková, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou súdu. Kandidátka chce do vedenia súdu priniesť svoje dlhoročné skúsenosti z justície. Za hlavné priority označila personálne dobudovanie a stabilizáciu súdu, kvalitnú a predvídateľnú judikatúru a posilnenie dôvery v jeho nestrannosť.
Na NSS SR podľa jej slov aktuálne chýba šesť sudcov a šesť asistentov. Podporuje preto diskusiu o zvýšení plánovaného počtu sudcov z 30 na 33. „Personálny podstav nie je len nejaké číslo v tabuľke, ale prejavuje sa na dĺžke konaní, na zaťažení senátov a teda v podstate na tom, ako rýchlo sa človek dočká rozhodnutia,“ zdôraznila. Za jednu z možností riešenia považuje aj preloženie sudcov Najvyššieho súdu SR na NSS SR. Zároveň chce prispieť k zjednocovaniu rozhodovacej činnosti súdu a lepšej dostupnosti judikatúry.
Vo funkcii sudkyne pôsobí od roku 1992. V minulosti pôsobila na Okresnom súde Bratislava I, Krajskom súde v Bratislave a Najvyššom súde SR, kde zastávala aj funkciu predsedníčky senátu. Od augusta 2021 pôsobí na NSS SR, kde je predsedníčkou senátu.
Súdna rada pred samotnou voľbou jednomyseľne konštatovala, že Hatalová naďalej spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Za prijatie uznesenia hlasovalo všetkých 16 prítomných členov súdnej rady.
Išlo už o tretiu voľbu kandidáta na podpredsedu NSS SR, keďže v predchádzajúcich dvoch voľbách nebol navrhnutý žiadny kandidát. Funkčné obdobie predchádzajúceho podpredsedu súdu Mariána Trenčana sa skončilo 12. októbra 2026.
Hatalovú navrhla v auguste sudkyňa NSS SR Monika Valašiková, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou súdu. Kandidátka chce do vedenia súdu priniesť svoje dlhoročné skúsenosti z justície. Za hlavné priority označila personálne dobudovanie a stabilizáciu súdu, kvalitnú a predvídateľnú judikatúru a posilnenie dôvery v jeho nestrannosť.
Na NSS SR podľa jej slov aktuálne chýba šesť sudcov a šesť asistentov. Podporuje preto diskusiu o zvýšení plánovaného počtu sudcov z 30 na 33. „Personálny podstav nie je len nejaké číslo v tabuľke, ale prejavuje sa na dĺžke konaní, na zaťažení senátov a teda v podstate na tom, ako rýchlo sa človek dočká rozhodnutia,“ zdôraznila. Za jednu z možností riešenia považuje aj preloženie sudcov Najvyššieho súdu SR na NSS SR. Zároveň chce prispieť k zjednocovaniu rozhodovacej činnosti súdu a lepšej dostupnosti judikatúry.
Vo funkcii sudkyne pôsobí od roku 1992. V minulosti pôsobila na Okresnom súde Bratislava I, Krajskom súde v Bratislave a Najvyššom súde SR, kde zastávala aj funkciu predsedníčky senátu. Od augusta 2021 pôsobí na NSS SR, kde je predsedníčkou senátu.
Súdna rada pred samotnou voľbou jednomyseľne konštatovala, že Hatalová naďalej spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Za prijatie uznesenia hlasovalo všetkých 16 prítomných členov súdnej rady.
Išlo už o tretiu voľbu kandidáta na podpredsedu NSS SR, keďže v predchádzajúcich dvoch voľbách nebol navrhnutý žiadny kandidát. Funkčné obdobie predchádzajúceho podpredsedu súdu Mariána Trenčana sa skončilo 12. októbra 2026.