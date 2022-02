J. Hero: K 44 rómskym komunitám nevedie riadna prístupová cesta

Toporec 4. februára (TASR) – V slovenských obciach, kde žijú obyvatelia rómskych komunít, chýba v 247 osídleniach prístup k verejnému vodovodu a do 44 nevedie riadna spevnená prístupová cesta. Upozornil na to počas návštevy obcí Toporec a Podhorany na Spiši splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Zároveň dodal, že 19 z týchto rómskych komunít s chýbajúcou prístupovou cestou sa nachádza mimo intravilánu, 18 na okraji a sedem vo vnútri obcí. "Najviac, celkom 16 z týchto obcí, je v Prešovskom kraji, 11 v Košickom a desať v Banskobystrickom kraji," konkretizoval Hero.



V oboch obciach, ktoré navštívil spolu s europoslancom Petrom Pollákom, sa začnú na jar stavebné práce týkajúce sa miestnych komunikácií. Tamojšie samosprávy získali podporu z Operačného programu Ľudské zdroje na rekonštrukciu a výstavbu ciest, ktorými sa skvalitní prístup k dôležitým inštitúciám či službám pre všetkých občanov obce. Hero upozornil, že aktuálne má rezort vnútra vyhlásenú výzvu na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov, ciest a mostov pre lepšiu dostupnosť obyvateľov rómskych komunít. Momentálne je alokácia výzvy v hodnote desať miliónov eur, chcú ju však zvýšiť, keďže boli doručené žiadosti za 19 miliónov eur.



„Rád by som povzbudil obce, aby si nenechali ujsť príležitosť žiadať o finančné prostriedky programového obdobia 2014 – 2020 na prístupové cesty. Vyhlásená výzva totiž obsahuje inštitút zásobníka projektov a po schválení zvýšenia alokácie bude možné projekty zo zásobníka postupne schvaľovať v poradí, ako sa umiestnili podľa výsledkov odborného hodnotenia. Je potrebné, aby rozsah projektu zohľadnil skutočnosť, že oprávnenosť výdavkov je do 31. decembra 2023, čo znamená, že všetky výdavky musia byť do tohto termínu zrealizované," objasnil splnomocnenec s tým, že podpora výstavby inžinierskych sietí a prístupových ciest je prioritou úradu aj v novom programovom období.



Obec Podhorany získala na výstavbu miestnej cesty spájajúcej dve rómske osídlenia s infraštruktúrou obce približne 140.000 eur. Zhruba o 20.000 eur viac získali na podobný projekt aj v Toporci, kde z viac ako 2000 obyvateľov tvoria takmer 70 percent Rómovia. Starosta Gustáv Pompa zapája obec do projektov na zlepšenie podmienok vzdelávania najmä pre deti v predškolskom veku. Zároveň na zvýšenie zamestnanosti samospráva zriadila aj sociálny podnik, kde zamestnáva dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. "Okrem opravy miestnej komunikácie, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom, sa usilujeme zapojiť do všetkých výziev, ktoré sa týkajú základnej infraštruktúry. Prioritou je spustiť kanalizáciu a aktuálne máme v záujme riešiť pitnú vodu, vybudovať kompostáreň a zapojiť sa do výstavby nájomných domov pre obyvateľov v miestnej rómskej komunite," dodal Pompa.