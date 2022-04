J. Hero: Úlohou akčných plánov je prístup Rómov nielen k vzdelávaniu

Bratislava 8. apríla (TASR) - Zabezpečenie rovného prístupu Rómov k vzdelávaniu až po uplatnenie sa na trhu práce, opatrenia smerujúce k usporiadaniu vlastníckych pomerov k pozemkom či urýchlenie programov na zlepšenie technickej infraštruktúry, ciest a zabezpečenie prístupu k pitnej vode. To sú hlavné úlohy splnomocnenca vlády pre rómske komunity Jána Hera na nasledujúce tri roky v rámci akčných plánov na roky 2022-2024.



Prvý akčný plán schválila tento týždeň vláda a vychádza zo Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.



Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý pripadá na 8. apríl, Hero pripomenul, že spoluprácou môžeme zmeniť a uvoľniť potenciál Rómov v prospech ich samotných, ale aj v prospech celej krajiny. "Pripomíname si najmä snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu," zdôraznil s tým, že cez víkend sa bude konať v Univerzitnej knižnici v Bratislave Kongres mladých Rómov a Rómok 2022.



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje spolupracovať s rezortmi na zabezpečení dostupných programov v oblasti ranej starostlivosti pre deti od nula do šesť rokov. Chce sa zamerať na predchádzanie a znižovanie predčasného ukončovania školskej dochádzky.



V oblasti bývania sa chce zamerať na zrýchlenie krokov, ktoré brzdili pozemkové úpravy a vyrovnanie pozemkov pod osídleniami v rómskych komunitách. To je predpoklad budovania a legalizácie základnej technickej infraštruktúry, ako sú riadne prístupové cesty, vodovod, kanalizácia, ale tiež elektrifikácia či plynofikácia.



Prechod na trh práce chce úrad dosiahnuť najmä podporou prvých pracovných skúseností či mentorovaného zapracovania. "Na dosiahnutie toho, aby sme dostali čo najviac dlhodobo nezamestnaných Rómov na trh práce, považujeme za dôležité využiť aj potenciál sociálnej ekonomiky na Slovensku. Tá sa považuje za novú možnosť pre zamestnávanie najzraniteľnejších skupín, nevynímajúc podporu pre postupné kroky začať podnikať a využiť všetku dostupnú pomoc na jej začatie," povedal Hero.



Europoslanec Peter Pollák (OĽANO) pripomenul, že na plnenie akčných plánov je potrebná politická vôľa, a to nielen na národnej, ale aj na regionálnej úrovni. "Je dôležité, aby politici v obciach a mestách využili peniaze, ktoré máme k dispozícii," skonštatoval Pollák.