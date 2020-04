J. Hipš chce zo strany Spolu vybudovať proeurópsku a zelenú stranu

Bratislava 25. apríla – Nový predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš chce, aby bola moderná, proeurópska, zelená. Uviedol to na brífingu po skončení sa sobotného snemu strany, ktorý sa konal elektronicky.



Podľa Hipša sa sobotňajšími voľbami táto vízia odštartovala. Poukázal na to, že Spolu mala v sobotu ako prvá strana v histórii Slovenska elektronický snem, dôvodom je najmä aktuálna situácia pandémie nového koronavírusu. "Aj dnes nás sledovali mnohí členovia strany na diaľku z rôznych krajín Európskej únie a aj to je dôkazom toho, že Slovensko je európske," povedal Hipš.



Zelená strana podľa nového predsedu Spolu neznamená len ochranu životného prostredia. "Moderná zelená strana pre mňa znamená všetky témy na ochranu tejto krajiny, či už sú to vzdelávanie, zdravotníctvo, bezpečnosť, spravodlivosť, rodinná politika alebo ekonomika. Chceme sa na všetky veci pozerať globálne a brať aj ohľad na dosahy na životné prostredie," uviedol Hipš. Zelená téma a ochrana životného prostredia bola podľa nového podpredsedu strany Erika Baláža prioritou od samého začiatku a ľudia v európskych aj parlamentných voľbách ukázali, že sú pre nich zelené témy dôležité.



Ďalšou z dôležitých tém pre Hipša sú aj mladí ľudia. Rád by im v strane vytvoril priestor a rozvinul ich potenciál. Ako dodal, najbližšími politickými partnermi strany Spolu sú Progresívne Slovensko a strana Za ľudí.



Hipš vo funkcii nahradil doterajšieho predsedu strany Spolu Miroslava Belavého. O funkciu predsedu sa uchádzal Pavel Macko. Za podpredsedov strany boli počas snemu zvolení Erik Baláž, Jaroslava Lukačovičová a Pavel Macko.