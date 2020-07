J. Híveš: Vede by viac pomohli peniaze určené na zmysluplné projekty

Bratislava 5. júla (TASR) – Slovenskej vede by pomohlo viac peňazí cielene určených na zmysluplné projekty. Pre TASR to uviedol Inovátor roka 2019 Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



Híveš tvrdí, že vede by pomohla aj stabilizácia v rámci času, aby nedochádzalo k veľkým výkyvom. Poukázal na to, že pár rokov idú na vedu a výskum "obrovské investície" a potom príde obrovský útlm. "Práve takéto obrovské výkyvy vo financovaní vedú k tomu, že nemôžete stabilizovať ľudí," priblížil. Ako doplnil, vo vede sú najdôležitejším, respektíve najpotrebnejším materiálom práve ľudia, ktorí sa naučia príslušné techniky a zapracujú sa do témy, čo si vyžaduje čas. Vysvetlil, že je zlé, keď vytvoria mladý kolektív ovládajúci technológie, ktorý sa zabehne, no potom nemôže pokračovať v práci ďalej, lebo už naň nie sú financie.



Inovátor roka 2019 tvrdí, že ľudia si prítomnosť vedy vôbec neuvedomujú, hoci je okolo nich neustále. "Je mimoriadne náročné pochopiť, ako funguje mobil. Ale v ňom máte súčiastky, špeciálne materiály, dotykové displeje a to všetko je výsledok vedeckého skúmania a bádania," povedal. Zároveň má pocit, "že žijeme priveľmi povrchne a všetko berieme ako samozrejmosť a nikto z nás sa nijako zvláštne nezamýšľa". Ako tvrdí, je dobré si uvedomiť, že za pohodlím a jednoduchosťou života stojí práve veľké úsilie ľudí.



V slovenskej vede je podľa neho problémom aj to, že vedci a výskumníci "sa nevedia dobre predať". Väčšina vedcov totiž chápe svoju prácu ako povolanie, a nie zamestnanie. Híveš tvrdí, že spropagovať vedu môže nielen ministerstvo školstva, ale aj štátny tajomník Ľudovít Paulis, ktorý sa ňou zaoberá.



V júni si pätica vedeckých pracovníkov prevzala ocenenia Vedec roka 2019. V kategórii Vedec roka získal ocenenie Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Cyril Rajnák z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave získal ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník. Híveš dominoval v kategórii inovátor roka, technológom roka sa stal Emil Spišák z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Oceneným v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce sa stal Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.