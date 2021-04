J. Hlinka sa vrátil do parlamentu, zložil poslanecký sľub

Bratislava 30. apríla (TASR) - Jozef Hlinka (Sme rodina) sa vrátil do Národnej rady (NR) SR. V úvode mimoriadnej schôdze zložil opätovne poslanecký sľub.



"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.



Do pléna sa vracia po rekonštrukcii vlády a návrate Milana Krajniaka (Sme rodina) do funkcie ministra práce. Hlinka je totiž jeho náhradník a po Krajniakovej demisii počas vládnej krízy mu na chvíľu prenechal miesto v poslaneckých laviciach.