Minister školstva chce dotiahnuť míľniky z plánu obnovy do konca

Bratislava 28. novembra (TASR) – Dotiahnuť míľniky z plánu obnovy a odolnosti do konca, ale aj zatraktívnenie pozície učiteľov či vysokoškolského prostredia sú priority, ktorým sa chce počas svojho funkčného obdobia venovať minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Ako uviedol v rozhovore pre TASR, dotiahnutie jednotlivých míľnikov v rámci plánu obnovy je veľkou prioritou, dôležitosť je podľa neho potrebné klásť práve kurikulárnej reforme.



"Kurikulárna reforma je pre mňa príležitosťou zmeniť prístup, priestor alebo spôsob, akým vzdelávame naše deti v školách. To je pointa kurikulárnej reformy," vysvetlil. Podľa neho obsahuje i ďalšie dôležité prvky typu kritické myslenie, schopnosť interakcie medzi žiakmi či hodnotové a charakterové vzdelávanie. Ide aj o holistický prístup k deťom, keď by sa na nich nepozeralo len ako na nositeľov jednotlivých akademických vedomostí z rôznych vzdelávacích oblastí, ale pozeralo sa na nich ako na dedičov.



Ďalej ide aj o ďalšie ciele, ktoré vyplývajú z plánu obnovy, ale aj z prirodzených potrieb spoločnosti, napríklad reformu poradenského systému. "Jej cieľom je, aby všetky služby, ktoré potrebujú deti, rodičia a učitelia, boli vo vyššej kvalite a vo väčšej miere dostupné všetkým, ktorí to potrebujú," uviedol Horecký. K cieľom patrí aj zatraktívnenie slovenského vysokoškolského prostredia. Podľa Horeckého nám nepomôže, keď budeme pozerať na vysoké školy len kriticky a upozorňovať iba na ich slabiny. Vysoké školy majú podľa jeho slov dvíhať spoločnosť a posúvať ju dopredu, majú byť "lokomotívou kultúrneho étosu rozvoja múdrosti, nadpolitického a nadčasového rozmeru". Ide o spoločnú úlohu, vysoké školy sa podľa Horeckého nemôžu vyhovárať len na spoločnosť a podmienky, aké majú zo strany vlády. "My sa musíme snažiť zabezpečiť im podmienky, ktoré potrebujú, aby mali kvalitné školstvo," povedal šéf rezortu školstva. Podľa neho je dôležité, aby slovenskí študenti chceli zostať pracovať doma a študovali na Slovensku, okrem toho aj to, aby záujem o štúdium v našej krajine prejavili aj študenti zo zahraničia.



Podľa Horeckého s tým súvisí aj zatraktívnenie pozície učiteľa. "Jadrom, kostrou každej školy sú pedagógovia. Ich kvalita je v prvom rade kvalitou školy," povedal. Ako ďalej vysvetlil, keď sa má zvýšiť kvalita školy, je to potrebné dosiahnuť cez kvalitu učiteľov. "Keď budeme pracovať na kvalite a podpore učiteľského zboru i tým, že zatraktívnime platovo a podmienkami prácu učiteľa, tak to je najlepší posun k tomu, že sa zvýšia aj výsledky našich žiakov v medzinárodných meraniach," dodal Horecký.