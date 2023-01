J. Horecký odovzdal prvákom pochvaly za úspešné zvládnutie 1. polroka

Bratislava 31. januára (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl počas utorka dostávajú polročné výpisy hodnotenia. Žiakov prvého a deviateho ročníka Základnej školy Karloveská v Bratislave dopoludnia navštívil aj dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Prvákom do rúk odovzdal pochvaly za úspešné zvládnutie prvého polroka školského roka 2022/2023.



Minister skonštatoval, že za prvý polrok, ktorý je vo funkcii, si nebude dávať vysvedčenie, musia to za neho urobiť iní ľudia. "Ja sa môžem pozrieť len na to, do čoho som bol zapojený. Bol to intenzívny čas, keď som nastupujúc v rozbehnutom, ale aj meškajúcom vlaku nemal príležitosť na prípravu, zhromaždenie tímov a podobné," skonštatoval Horecký. Od prvého dňa podľa svojich slov musel chytať veci do svojich rúk a riadiť procesy, rozhodovať, niečo budovať a čosi aj doťahovať.



Prvé boli na rade podľa jeho slov vysoké školy, kde hrozilo protestné prerušenie vyučovania. Ako tvrdí, v tomto smere bolo potrebné urobiť zmeny vo financovaní. "A to sa nedá z noci do rána nastaviť novú metodiku spravodlivého financovania vysokých škôl," povedal Horecký. Poukázal aj na míľniky z plánu obnovy, ktoré boli tiež v omeškaní. Ide napríklad o reformy poradenského systému a prípravu nového kurikula.



Prvý polrok školského roka 2022/2023 ukončia žiaci základných a stredných škôl v utorok polročným hodnotením. Z rúk triednych učiteľov si polročné výpisy hodnotenia prevezme 504.501 žiakov základných škôl a 212.616 žiakov stredných škôl. Polročné hodnotenie prvýkrát dostane aj viac ako 64.000 prvákov. Po prevzatí výpisov polročných hodnotení žiaci kontinuálne pokračujú v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin.