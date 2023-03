J. Horecký: Otvárame ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov

Martin 14. marca (TASR) – Na Slovensku pribudne ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov. Od nového školského roka ich bude fungovať dokopy 32. Na utorňajšej tlačovej konferencii v Martine o tom informoval dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.



"Naším cieľom je podporiť týmto spôsobom školy a samotných učiteľov v regiónoch celého Slovenka pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania. Bude sa tak diať prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultácií, predovšetkým v prioritných tematických oblastiach počas prechodu na nové kurikulum," vysvetlil Horecký.



Medzi prioritné tematické oblasti, v ktorých mentori môžu poskytovať učiteľom pomoc, patria napríklad vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov či personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie. Zriadenie a činnosť centier sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.



"Do vzdelávacieho systému sme priniesli nový prvok. Nie je správne, aby každá zmena vo vzdelávaní prebiehala ako štátna úloha a školy boli jej vykonávateľmi, často nedobrovoľnými. Naším cieľom je do zmien vo vzdelávaní zapojiť širší okruh škôl a iných organizácií, lebo školstvo a vzdelávanie má byť záležitosťou celej spoločnosti," vysvetlil riaditeľ odboru kurikula a inovácií na ministerstve školstva Martin Kríž.



V centrách je v tomto roku obsadených 153 mentorských miest, od nového školského roka by sa ich počet mal zvýšiť na 320. V letných mesiacoch je naplánovaná príprava a školenie mentorov a následne od 1. septembra začnú pôsobiť priamo na školách v regióne. V rámci Slovenska bude postupne pôsobiť 400 odborne vyškolených mentorov.