J. Hrabko: Kľúčovým hráčom pri riešení vládnej krízy je premiér

Bratislava 30. júla (Teraz.sk) – Kľúčovým hráčom pri riešení akejkoľvek vládnej krízy je predseda vlády, ktorý má najsilnejšie právomoci a možnosti ju riešiť. Prezidentka sa dostáva k slovu až vtedy, keď je na stole výmena členov vlády, prípadne celého kabinetu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Aktuálne je podľa neho úloha prezidentky pri riešení koaličného sporu malá a ani nie je dôvod, aby vstupovala do straníckych šarvátok.povedal Hrabko.Pokiaľ má predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) naozaj záujem na pokračovaní štvorkoalície, mal by sa podľa Hrabka sústrediť na tento model riešenia problému a iné možnosti, napríklad menšinovú vládu, zatiaľ verejnosti ani nespomínať.tvrdí Hrabko.Dodáva, že podľa jeho názoru mal predseda vlády riešiť problém hneď ako vznikol.povedal Hrabko.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) konštatoval, že v otázke Ukrajiny sú vo Vyšehradskej štvorke (V4) tri krajiny, Česko, Poľsko a Slovenská republika, ktoré ukázali jasný postoj. Ak sa podľa neho Maďarsko rozhodlo stáť niekde inde, medzi, berie to na vedomie. Vyhlásil to v reakcii na tvrdenia maďarského premiéra Viktora Orbána, podľa ktorého sa v otázke rusko-ukrajinskej vojny Česká republika a Slovenská republika chcú zapáčiť Európskej únii.odpovedal Hrabko na otázku, či môžu rozdielne názory na túto tému ohroziť spoluprácu V4.povedal. Na druhej strane, názorové rozpory v takejto kľúčovej otázke podľa Hrabka spôsobujú, že V4 stratila schopnosť spoločne sa k nej vyjadrovať.Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 je stabilná aj napriek vyššiemu počtu pacientov s covidom v nemocniciach. Sprísňovanie opatrení sa nateraz neplánuje. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Hrabko reagoval, že počet chorých je vysoký, ak by to však mal byť dôvod na zmeny opatrení, ako prvý by to mal konštatovať hlavný hygienik Ján Mikas.poznamenal Hrabko.