J. Hrabko: Sólymos urobil to, čo by mal v takomto prípade urobiť každý

Bratislava 23. januára (TASR) – Bez ohľadu na to, čo bolo dôvodom osobného zlyhania ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) v stredu (22. 1.) večer, je možné konštatovať, že jeho okamžité vyvodenie politickej zodpovednosti bolo adekvátnou reakciou. V diskusii na Tablet.TV to uviedol publicista Juraj Hrabko.



„Pán minister urobil, po tom, čo sa mu prihodilo, to, čo by mal urobiť každý ústavný činiteľ a čo ľudia právom očakávajú. Priznal chybu, ospravedlnil sa a oznámil demisiu,“ povedal. Skutočnosť, že k skratovému konaniu došlo na konci volebného obdobia podľa neho môže znamenať, že sa Sólymosovi demisia podáva ľahšie, nič to však nemení na tom, že postupoval správne.



„Pridal trochu práce pani prezidentke Čaputovej, ktorá bude musieť na návrh premiéra dočasne poveriť vedením rezortu niekoho iného,“ konštatoval Hrabko. Dodal, že vyvodenie politickej zodpovednosti za incident ešte neznamená, že ho nemôže ďalej vyšetrovať polícia a prípadne vyvodiť aj sankcie.



Minister Sólymos podal vo štvrtok demisiu po tom, ako sa v stredu večer zapojili v ázijskej reštaurácii v Bratislave do roztržky. Polícia ho aj s bratom zadržala a po vykonaní potrebných úkonov prepustila. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a trestného činu poškodzovania cudzej veci.



UPOZORNENIE: Celú diskusiu s Jurajom Hrabkom zverejní Tablet.TV v sobotu (25. 1.) a TASR z nej prinesie správu.