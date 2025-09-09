< sekcia Slovensko
Hrinko:Rezort školstva pracuje na koncepcii vzdelávania detí cudzincov
Podpredseda výboru a bývalý minister školstva Ján Horecký (KDH) apeloval na potrebu vytvorenia informačného systému na evidenciu detí cudzincov.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pripravuje koncepciu pre vzdelávanie detí cudzincov. Avizoval to štátny tajomník rezortu Ján Hrinko po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch v súvislosti so správou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Tá upozornila na nedostatky v oblasti vzdelávania detí cudzincov na Slovensku. Na vypracovanie koncepcie apelovali aj opoziční poslanci. Kritizovali takisto absenciu dát o počte ukrajinských detí v slovenských školách.
„V súčasnosti pripravujeme koncept, v rámci ktorého bude zahrnutá aj táto stratégia, resp. vzdelávanie cudzincov ako takých. Nehovoríme o ukrajinských deťoch, ale o všetkých cudzincoch, ktorí na Slovensku budú študovať a študujú. To bude vyhotovené a ukončené v decembri tohto roka,“ uviedol Hrinko. Spomenul viaceré opatrenia, ktoré rezort už zavádza. Ide podľa neho napríklad o rozširovanie jazykových kurzov, posilnenie adaptačných tried, uľahčenie podmienok pre pedagogických asistentov či podporu v teréne prostredníctvom koordinátorov.
Podpredseda výboru a bývalý minister školstva Ján Horecký (KDH) apeloval na potrebu vytvorenia informačného systému na evidenciu detí cudzincov. Musí však podľa neho byť kompatibilný s rezortným systémom a vyžaduje si aj spoluprácu. Povinné vzdelávanie detí cudzincov od tohto roku však označil za oneskorené.
Poslankyňa NR SR a členka výboru Ingrid Kosová (PS) navrhla zvážiť aj zapojenie ukrajinských učiteliek a psychologičiek do vzdelávacieho procesu. Poslanec a člen výboru Martin Šmilňák (KDH) zase spomenul prínosy ukrajinských detí pre slovenskú ekonomiku. Apeloval pritom na ich rýchlejšiu adaptáciu.
NKÚ v správe kritizoval, že Slovensko spustí povinné vzdelávanie pre deti cudzincov až od septembra 2025, teda tri a pol roka po začiatku vojny na Ukrajine a s ňou spojených migračných vĺn. Kontrolóri zároveň odporučili poslancom zaradeným v parlamentnom školskom výbore, aby požiadali rezort školstva vypracovať koncepciu pre vzdelávanie detí cudzincov.
