Hrubala: Najväčšou výzvou pre ŠTS je neustále sa zvyšujúci nápor práce

Bratislava 1. januára (TASR) – Najväčšou výzvou pre Špecializovaný trestný súd (ŠTS) je neustále sa zvyšujúci nápor práce. Pri bilancovaní roka 2021 to pre TASR uviedol predseda ŠTS Ján Hrubala.



"Aj preto sa teším, že Ministerstvo spravodlivosti SR zvýšilo počet pridelených miest sudcov na náš súd a dúfam, že minimálne v polovici nasledujúceho roka po posledných dvoch výberových konaniach nás bude 18," zdôraznil Hrubala.



Do nového roka ide s dvoma hlavnými cieľmi. "Ciele spolu s podpredsedom máme jednoduché - vytvoriť lepšie podmienky na prácu a personálne zastabilizovať súd aj po odchode kolegu Kozlíka do dôchodku a kolegu Klemaniča na Najvyšší súd SR."



Zatiaľ sa to podľa neho darí len sčasti. "Najmä pokiaľ ide o fluktuáciu pomocného personálu, najmä asistentiek sudcov a sudkýň. Považujem za nevyhnutné aj materiálne zatraktívniť prácu pomocného personálu na súde, inak bude pokračovať stav, že napr. v Bratislave (a aj v Pezinku), sa na výberové konania jednoducho nikto neprihlási," povedal Hrubala.