J. Hrubala: Nie je v poriadku, že ÚŠP a ŠTS sú v jednej budove

Bratislava 17. mája (TASR) – Nie je v poriadku, že Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd (ŠTS) sú v jednej budove. Na pondelkovom brífingu to povedal predseda ŠTS Ján Hrubala.



„Ak si niekto myslí, že sa tu s prokurátormi denno-denne stretávame, chodíme spolu na kávu a debatujeme v našich kuchynkách, tak to nie je pravda,“ zdôraznil. Vyhlásil, že sa pracuje na tom, aby tieto dve inštitúcie nemali v Pezinku spoločné sídlo. „Toto je naša budova, myslím si, že my tu zostaneme. Mám správy, ktoré vedú k tomu, že sa možno prokuratúra premiestni do novej budovy,“ dodal.



Napriek tomu, že Hrubala preniesol agendu prípravného konania z Banskej Bystrice do Pezinka, nevidí potrebu rušiť pracovisko ŠTS v Banskej Bystrici. „Sám som robieval služby viac ako deväť rokov a človek nevládze. Je potrebné to dať do rúk ďalším kolegom,“ podotkol s tým, že práve preto sa teraz venujú väzobným veciam sudcovia v Pezinku.